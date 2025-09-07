Столичный школьник стал абсолютным чемпионом Международной олимпиады по экономике

В пресс-службе Минпросвещения РК рассказали, что в соревновании приняли участие более 100 тысяч претендентов со всего мира, прошедших национальные отборы. В финал вышли 128 сильнейших школьников из 28 стран. Им предстояло решать сложнейшие теоретические и практические задания по экономике и финансам — от анализа реальных кейсов до моделирования решений.

Батырхан уверенно занял первое место в общем зачете, оставив позади участников из США, Канады, Китая, Нидерландов, Польши, Чехии, Греции и других стран.

На счету школьника уже целая серия побед: бронза на республиканской олимпиаде по экономике и финансам, бронза на Международной олимпиаде в Гонконге (IEO-2024), золото на IEO-2025 в Азербайджане, победа на олимпиаде EFI в Казахстане.

Ранее казахстанские школьники завоевали 4 медали на Европейской олимпиаде по информатике.