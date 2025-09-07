РУ
    14:25, 07 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Столичный школьник стал абсолютным чемпионом Международной олимпиады по экономике

    11-классник Назарбаев Интеллектуальной школы в Астане Батырхан Мухтархан завоевал абсолютное золото на Международной олимпиаде по экономике EO-2025, которая прошла в Греции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Минпросвещения РК

    В пресс-службе Минпросвещения РК рассказали, что в соревновании приняли участие более 100 тысяч претендентов со всего мира, прошедших национальные отборы. В финал вышли 128 сильнейших школьников из 28 стран. Им предстояло решать сложнейшие теоретические и практические задания по экономике и финансам — от анализа реальных кейсов до моделирования решений.

    Батырхан уверенно занял первое место в общем зачете, оставив позади участников из США, Канады, Китая, Нидерландов, Польши, Чехии, Греции и других стран.

    На счету школьника уже целая серия побед: бронза на республиканской олимпиаде по экономике и финансам, бронза на Международной олимпиаде в Гонконге (IEO-2024), золото на IEO-2025 в Азербайджане, победа на олимпиаде EFI в Казахстане. 

    Ранее казахстанские школьники завоевали 4 медали на Европейской олимпиаде по информатике.

