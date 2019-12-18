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Столичная железнодорожная больница переедет в другое здание

18 Декабря 2019 15:11
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Столичная железнодорожная больница переедет в другое здание

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичная железнодорожная больница переедет в другое здание. Об этом сообщил аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Здание железнодорожной больницы – оно очень старое, в аварийном практически состоянии. Сейчас как временное решение – справа в более лучшем состоянии есть здание, там была военная поликлиника, они переехали в другое здание, с нового года все пациенты перейдут туда, наши врачи будут работать там, а вот это старое – мы демонтируем, потому что там нельзя находиться. Поликлинику (военную-прим.авт.) мы уже переселяем на проспект Победы, есть 7 этажное здание. Сейчас ремонтируем, практически оно готово – с января начнет функционировать», - сказал Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК.

Аким добавил, что в работе медучреждения ничего не изменится.

«Там же будет работать поликлиника, обслуживать этот район в целом, чтобы построить новый современный комплекс к нам заходит инвестор из Турции. Мы уже поддержали на инвестсовете, посмотрели больницу в Турции. Это супер современная клиника, она будет университетской, многопрофильной, в Сарыакркинском районе построим, чтобы покрыть этот район, она будет строиться по принципу ГЧП, за счет частного инвестора», - уточнил Алтай Кульгинов.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Строительство, Здравоохранение,
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Автор:

Серик Сабеков

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