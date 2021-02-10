Столичная молодежь запустила челлендж по чтению стихов Мукагали Макатаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление по вопросам молодежной политики города Нур-Султан запускает республиканский челлендж по чтению стихотворений Мукагали Макатаева, посвященный 90-летию выдающегося казахского поэта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Цель мероприятия - популяризация творчества Мукагали Макатаева среди молодежи, повышение патриотического духа подрастающего поколения через чтение его произведений, повышение интереса к творчеству поэта.

Руководитель Управления Кайрат Камбаров дал старт челленджу и передал эстафету управлениям молодежной политики других регионов и активной молодежи.

Данный челлендж проводится на республиканском уровне. Поэтому любой желающий может выбрать понравившееся произведение поэта и поделиться им с хэштегом #МукагалиМакатаев90 лет.

Как сообщалось ранее, сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Мукагали Макатаева – выдающегося казахского поэта. Юбилей поэта, занявшего особое место в душе родного народа, важен не только для казахской литературы, но и для всего духовного мира нашего независимого государства.

«Поэзия Мукагали отражает в себе все бытие казахского народа. Его проникновенное творчество затронуло сердца широкой читательской аудитории. Глубоко символично, что юбилей поэта совпадает с 30-летием нашей Независимости. Это знаменательное событие для всех казахстанцев», - написал Президент РК Касым-Жомарт Токаев в Тwitter.







