РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:03, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    Столичная молодежь запустила челлендж по чтению стихов Мукагали Макатаева

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление по вопросам молодежной политики города Нур-Султан запускает республиканский челлендж по чтению стихотворений Мукагали Макатаева, посвященный 90-летию выдающегося казахского поэта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Цель мероприятия - популяризация творчества Мукагали Макатаева среди молодежи, повышение патриотического духа подрастающего поколения через чтение его произведений, повышение интереса к творчеству поэта.

    Руководитель Управления Кайрат Камбаров дал старт челленджу и передал эстафету управлениям молодежной политики других регионов и активной молодежи.

    Данный челлендж проводится на республиканском уровне. Поэтому любой желающий может выбрать понравившееся произведение поэта и поделиться им с хэштегом #МукагалиМакатаев90 лет.

    Как сообщалось ранее, сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Мукагали Макатаева – выдающегося казахского поэта. Юбилей поэта, занявшего особое место в душе родного народа, важен не только для казахской литературы, но и для всего духовного мира нашего независимого государства.

    «Поэзия Мукагали отражает в себе все бытие казахского народа. Его проникновенное творчество затронуло сердца широкой читательской аудитории. Глубоко символично, что юбилей поэта совпадает с 30-летием нашей Независимости. Это знаменательное событие для всех казахстанцев», - написал Президент РК Касым-Жомарт Токаев в Тwitter.




    Теги:
    Культура Астана Акимат Видео
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:41
    Школьник упал с лестницы в Астане: депутат предложил создать группу для обеспечения безопасности детей
    Сегодня, 13:40
    Один человек погиб и трое пострадали при пожаре в Таразе
    Сегодня, 13:30
    Игре тогызкумалак обучают школьников в Кыргызстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!