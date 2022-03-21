Столичная Ассамблея народа Казахстана отметила Наурыз мейрамы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичная Ассамблея народа Казахстана провела праздничное мероприятие, посвященное Наурызу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В мероприятии приняли участие представители акимата города Нур-Султан, послы дипломатических представительств, сотрудники РГУ «Қоғамдық келісім» Министерства информации и общественного развития РК, Управления специализированной службы охраны города Нур-Султан МВД РК, члены Ассамблеи народа Казахстана, общественные деятели, молодежь, представители СМИ, жители и гости столицы.

Сегодня на праздничном мероприятии у столичного Дома дружбы собрались жители и гости столицы, чтобы поздравить друг друга с началом весны и обновления.

Ассамблеей народа Казахстана города Нур-Султан организовано мероприятие «Қош келдің, әз Наурыз!», установлены нарядные юрты и алтыбаканы, в казанах приготовлено праздничное угощение – наурыз коже и плов - и всем присутствующим были розданы баурсаки. Городской совет матерей АНК провел церемонию презентации столичных детей в соответствии с национальными традициями.

Заместитель акима города Нур-Султан Берик Джакенов поздравил всех жителей столицы с Наурыз мейрамы.

«Наурыз – день весны и возрождения, который имеет глубокие исторические корни. Недаром наш народ называет его Великим днем. В этот священный момент люди прощают друг другу свои обиды и желают только тепла. В этот день принято расчищать родники, сажать деревья. Доброй традицией стало оказание благотворительной помощи. Взрослые объясняют и прививают своим подрастающим сыновьям и дочерям смысл единства и труда. Безусловно, в основе за каждым благородным делом, исконной традицией кроется многовековое наследие нашего народа», - отметил в своем поздравлении заместитель акима города.

Также чрезвычайный и полномочный посол дипломатической Республики Узбекистан в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев поздравил весь народ Казахстана с Наурыз мейрамы и пожелал мира и благополучия.

Весомый вклад в укрепление межэтнического согласия вносит столичная Ассамблея. Дом дружбы, ставший общим домом для всех этнокультурных объединений, является источником созидательной гражданской инициативы, содержательной и большой воспитательной работы. По сути главная ценность любого государства – это его независимость, национальное единство, мир и согласие в обществе.

Во время праздника зрители посетили экспозиции столичных этнокультурных объединений, где была представлена возможность познакомиться с культурой, традициями, национальной кухней этносов.

Прошли мастер-классы по прикладному искусству, где были продемонстрированы навыки по бисероплетению, вязанию, вышивке.

Также были организованы национальные спортивные игры по пяти направлениям: бұқа тартыс, асық ату, гир көтеру, қазақша күрес, қол күрес. Победители спортивных игр были награждены благодарственными письмами акима города и денежными призами. В ходе праздника были организованы различные культурно-развлекательные мероприятия и вручены ценные подарки победителям Instagram-конкурса рисунков.





Праздничная программа продолжилась концертными выступлениями профессиональных и художественных коллективов этнокультурных центров.







