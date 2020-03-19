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Столичная АНК раздала более трех тысяч медицинских масок
19 Марта 2020 16:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 16 марта по 19 марта 2020 года в рамках благотворительной акции «Біз біргеміз!» членами Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султана проведена акция по раздаче медицинских масок жителям столицы, многодетным семьям и людям преклонного возраста. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГУ «Қоғамдық келісім».
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Волонтерами, представителями этнокультурных объединений и Совета матерей городской Ассамблеи было роздано около 3500 штук масок.
В настоящее время благотворительная акция продолжается.
Ключевые слова: Нур-Султан, АНК,
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