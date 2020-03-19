Столичная АНК раздала более трех тысяч медицинских масок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 16 марта по 19 марта 2020 года в рамках благотворительной акции «Біз біргеміз!» членами Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султана проведена акция по раздаче медицинских масок жителям столицы, многодетным семьям и людям преклонного возраста. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГУ «Қоғамдық келісім».

Волонтерами, представителями этнокультурных объединений и Совета матерей городской Ассамблеи было роздано около 3500 штук масок.

В настоящее время благотворительная акция продолжается.