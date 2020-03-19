+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 18 °С
USD 439.32 EUR 482.94
RUB 5.64 CNY 62.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Столичная АНК раздала более трех тысяч медицинских масок

19 Марта 2020 16:00
Поделиться:
Столичная АНК раздала более трех тысяч медицинских масок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 16 марта по 19 марта 2020 года в рамках благотворительной акции «Біз біргеміз!» членами Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султана проведена акция по раздаче медицинских масок жителям столицы, многодетным семьям и людям преклонного возраста. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГУ «Қоғамдық келісім».

Новости по теме
Пьяный мужчина пытался прорваться через блокпост в Алматы
Корзины и полки дезинфицируют в крупных супермаркетах Карагандинской области Как чувствуют себя заболевшие коронавирусом пациенты в Нур-Султане Поставщикам рекомендовали не прекращать подачу комуслуг потребителям за долги

Волонтерами, представителями этнокультурных объединений и Совета матерей городской Ассамблеи было роздано около 3500 штук масок.

В настоящее время благотворительная акция продолжается.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, АНК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив