28 Июля 2022 16:52

Столица должна иметь скоростной транспорт - архитектор об LRT

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доктор архитектуры, почетный архитектор РК Сарсембек Жунусов считает правильным достроить скандальный проект легкорельсового транспорта (LRT) в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Недавно аким Нур-Султана сообщил хорошую новость о том, что строительство LRT продолжится, в усеченном варианте. Если раньше было 18 станций, то теперь будет меньше. Бюджета на это хватит. Первая линия будет построена. Правильно, надо строить! Если бы мы не строили, то уже с сегодняшнего дня мы начали бы думать строить метро, BRT или другой скоростной транспорт в городе», - сказал Сарсембек Жунусов в ходе экспертного круглого стола на площадке СЦК.

Почетный архитектор считает, что в Нур-Султане, который является городом-миллионником, должен функционировать скоростной транспорт.

«Я всегда был за то, чтобы достроить LRT. Надо строить и думать о вторых, третьих, четвертых и пятых линиях. Пусть она (линия) будет наземной, частично двухуровневой, но надо строить. Первую линию надо в усеченном виде достроить. И с сегодняшнего дня думать о следующих очередях. Думаю, со стороны города это было правильное решение», - заявил Сарсембек Жунусов.

Ранее аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, ссылаясь на мнения экспертов, сообщил о целесообразности завершить проект до конца и ввести его в эксплуатацию в качестве общественного транспорта.

Также А. Кульгинов прокомментировал соответствие проекта ЛРТ климатическим условиям столицы.