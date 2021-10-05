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    16:17, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Столица будет полностью газифицирована в 2023 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Газификация столицы должна завершиться в 2023 году. О реализации проекта и текущей работе по строительству газораспределительных сетей рассказал аким города Алтай Кульгинов в интервью телеканалу Хабар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Так, в 2020 году в столице проложено 370 км инженерных газораспределительных сетей в частном секторе. В этом году в планах Правительства завершить 317 км газораспределительных сетей.

    «На данный момент 645 км газораспределительных сетей мы уже проложили в Алматинском и Сарыаркинском районах. В том числе в жилых массивах «Коктал», «Коктал-1», «Коктал-2», Агрогородок, где живет свыше 150 тыс. человек. В Алматинском районе сети проложены в Юго-Востоке, поселках Железнодорожный, Куйгенжар, Интернациональный. Все эти населенные пункты - это частный сектор, жилые массивы. Мы обеспечиваем доступ к газу и параллельно занимаемся его подведением к каждому дому. К примеру, в Сарыаркинском районе свыше 500 домов уже подключили к газу, горожане довольны», - сказал Алтай Кульгинов.

    Что касается тарифа на газ, аким добавил, что государством он был снижен.

    Стоит отметить, что газификация столицы является важным историческим проектом Елбасы. Ход газификации находится на контроле у Главы государства.


    Теги:
    Отопительный сезон Нефть/газ Астана Газификация
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