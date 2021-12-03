Столица будет полностью газифицирована - Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Районы Алматы и Сарыарка в Нур-Султане газифицированы. Газораспределительные сети подведены в 9 жилых массивах. В канун Дня Первого Президента РК акимат столицы совместно с АО «КазТрансГаз Аймак» провёл газораспределительные сети были проведены в такие жилые массивы, как «Интернациональный», «Мичурино» «Куйгенжар». Об этом аким столицы Алтай Кульгинов рассказал в ходе брифинга на площадке СЦК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

«Проект газификации - масштабный проект Елбасы. На данный момент газораспределительные сети подведены в 9 жилых массива: «Коктал-1», «Коктал-2», «Железнодорожный», «Промышленный», «Агрогородок», «Юго-Восток», «Интернациональный», «Мичурино» «Куйгенжар». Для этого построили свыше 650 км газораспределительных сетей.

На данный момент в городе на газ перешли более 1,5 тыс. семей. А это означает, что столько семей не будут топить дома углём. А это в среднем не менее 20 тыс. тонн угля. Это, несомненно, уже благоприятно скажется на экологии города. Еще более 4 тыс. 600 семей получили технические условия», - сказал Алтай Кульгинов.

Сейчас продолжаются пуско-наладочные работы для запуска газа в микрорайонах «Казахауыл», «Акбидай», а также в старой части города в районе ул. Потанина.

«Есть много плюсов от перехода с угля на газ: жителям не нужно будет думать о закупе, хранении, качестве угля, по несколько раз в день топить дом, улучшится экология города, что, несомненно, окажет благоприятное влияние на горожан. Газификация позволит в разы снизить выбросы вредных веществ в атмосферу», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Газификация города находится на контроле у руководства страны. Напомним, для потребителей, у которых готовы внутренние сети газоснабжения, необходимо обращаться с заявкой в АО «КазТрансГаз Аймак». Данная организация занимается проверкой внутренних сетей газоснабжения на безопасность и непосредственно подключением, также отвечает за дальнейшую эксплуатацию.

С момента старта газификации акиматом города внедрен механизм оказания соцпомощи малообеспеченным семьям по переводу домов к газу. Данным категориям выделяется денежная помощь в размере 90 МРП – это более 260 тыс. тенге. Заявку на получение данного вида соцпомощи можно оставить через портал egov.kz.

Кроме того, все водогрейные котлы ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 переведены на газ, по ТЭЦ-3 выполнена корректировка проекта, возобновлены строительно-монтажные работы, в том числе и на водогрейной котельной.

Фото: Александр Куприенко