Столетний ветеран из Алматы сделал свой выбор на референдуме

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 100-летние бабушка из села Узынагаш Тулеухан Тумарбаева и ветеран Второй мировой войны из Алматы Филипп Губанов проголосовали на референдуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тулеухан Тумарбаева несмотря на свой преклонный возраст, вместе с правнуком пришла на избирательный участок, чтобы самостоятельно проголосовать. По ее словам, это гражданский долг каждого.

Бабушка воспитала троих сыновей и одну дочь. На сегодня у нее 18 внуков, 56 правнуков, 2 праправнука.

Филипп Губанов, ветеран Великой Отечественной войны, живет в микрорайоне Кулагер Жетысуского района Алматы.

В акимате города сообщили, что члены избирательной комиссии побывали у него дом.

Филиппу Петровичу в ноябре прошлого года исполнилось 100 лет. Он участвовал в освобождении стран Европы. Награжден многочисленными орденами.

Ветеран отметил, что голосует за будущее Казахстана и поблагодарил за оказанное ему внимание.

Ранее столетняя жительница Жаркента проголосовала на референдуме.