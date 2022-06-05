РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:52, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Столетний ветеран из Алматы сделал свой выбор на референдуме

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 100-летние бабушка из села Узынагаш Тулеухан Тумарбаева и ветеран Второй мировой войны из Алматы Филипп Губанов проголосовали на референдуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Тулеухан Тумарбаева несмотря на свой преклонный возраст, вместе с правнуком пришла на избирательный участок, чтобы самостоятельно проголосовать. По ее словам, это гражданский долг каждого.

    Бабушка воспитала троих сыновей и одну дочь. На сегодня у нее 18 внуков, 56 правнуков, 2 праправнука.

    Филипп Губанов, ветеран Великой Отечественной войны, живет в микрорайоне Кулагер Жетысуского района Алматы.

    В акимате города сообщили, что члены избирательной комиссии побывали у него дом.

    Филиппу Петровичу в ноябре прошлого года исполнилось 100 лет. Он участвовал в освобождении стран Европы. Награжден многочисленными орденами.

    Ветеран отметил, что голосует за будущее Казахстана и поблагодарил за оказанное ему внимание.

    Ранее столетняя жительница Жаркента проголосовала на референдуме.


    Теги:
    Общество Алматы
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!