Столетний ветеран из Алматы сделал свой выбор на референдуме
Тулеухан Тумарбаева несмотря на свой преклонный возраст, вместе с правнуком пришла на избирательный участок, чтобы самостоятельно проголосовать. По ее словам, это гражданский долг каждого.
Бабушка воспитала троих сыновей и одну дочь. На сегодня у нее 18 внуков, 56 правнуков, 2 праправнука.
Филипп Губанов, ветеран Великой Отечественной войны, живет в микрорайоне Кулагер Жетысуского района Алматы.
В акимате города сообщили, что члены избирательной комиссии побывали у него дом.
Филиппу Петровичу в ноябре прошлого года исполнилось 100 лет. Он участвовал в освобождении стран Европы. Награжден многочисленными орденами.
Ветеран отметил, что голосует за будущее Казахстана и поблагодарил за оказанное ему внимание.
Ранее столетняя жительница Жаркента проголосовала на референдуме.