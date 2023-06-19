Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Столбы освещения автотрассы упали в Павлодарской области из-за сильного ветра

Автор:  
Антон Гагарин
19 Июня 2023, 19:48
Столбы освещения автотрассы упали в Павлодарской области из-за сильного ветра Кадр из видео/ instagram.com/tipavlo.dar

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сильный ветер повалил столбы освещения автодороги в Павлодарской области. Дорожники перенесли упавшие столбы с дороги, электропитание временно отключено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Около станции Бозшаколь (автодорога Астана-Ерейментау-Шидерты) из-за сильного шквального ветра произошло падение опор уличного наружного освещения», - прокомментировал Павлодарский областной филиал ТОО «Казахавтодор» после того, как в соцсети попало любительское видео со столбами освещения загородной трассы.

По информации компании, дорожники незамедлительно выехали на участок дороги и устранили последствия непогоды.

«Опоры освещения перенесены с проезжей части в резерв дороги. Электропитание временно отключено», - добавил источник.

Обеспечен безопасный проезд, заверили в ТОО «Казахавтодор».


Павлодарская область   Происшествия   Видео   Дороги   МЧС   МИИР РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее