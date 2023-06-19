Столбы освещения автотрассы упали в Павлодарской области из-за сильного ветра

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сильный ветер повалил столбы освещения автодороги в Павлодарской области. Дорожники перенесли упавшие столбы с дороги, электропитание временно отключено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Около станции Бозшаколь (автодорога Астана-Ерейментау-Шидерты) из-за сильного шквального ветра произошло падение опор уличного наружного освещения», - прокомментировал Павлодарский областной филиал ТОО «Казахавтодор» после того, как в соцсети попало любительское видео со столбами освещения загородной трассы.

По информации компании, дорожники незамедлительно выехали на участок дороги и устранили последствия непогоды.

«Опоры освещения перенесены с проезжей части в резерв дороги. Электропитание временно отключено», - добавил источник.

Обеспечен безопасный проезд, заверили в ТОО «Казахавтодор».