АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Стоит ли волноваться, если отсутствуют антитела к коронавирусу после вакцины, ответил президент Академии профилактической медицины Казахстана, американский профессор Алмаз Шарман, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антитела появляются практически сразу же. В данном случае следует обратить внимание на два типа антител. Первое - антитела класса М можно назвать незрелыми антителами, пика они достигают на седьмые сутки после заражения КВИ или после вакцинации. Затем их заменяют антитела класса G, они своего пика достигают на 14 сутки, а потом потихоньку начинают угасать», - сказал на брифинге в РСК Алмаз Шарман.

Он также рассказал и о титрах антител.

«Многое зависит от того, в какой лаборатории вы сдавали анализ. Каждая лаборатория имеет свои параметры нормы, мы называем их референсной величиной. У одних лабораторий это может составлять меньше 10 единиц, а у других меньше одной единицы. Соответственно, если вы увидели цифру 8, но в то же время референсная единица, все, что ниже 10, свидетельствует об отсутствии антител, то можно говорить о том, что антител в данном случае нет. Но если будет 40-50 или 350, то это говорит о том, что антитела присутствуют», - заявил он.

Профессор считает, что не стоит обращать внимания на наличие антител.

«Они играют очень важную роль в нейтрализации коронавируса, но они не являются самым главными. Это можно сказать солдаты иммунной системы. Очень важную роль в иммунной защите играют лимфоциты. Они мобилизуются достаточно медленно, но более готовые и специализированные в борьбе с КВИ. Их очень сложно определить лабораторными методами, но после вакцинации они мобилизуются и сидят, как говорится, в «засаде». В случае реального вторжения вируса они вырабатывают антитела против коронавируса и уничтожают, поэтому их называют «киллерами». То есть, они способны убивать клетки, зараженные коронавирусом. Поэтому антитела важны, но они не самый главный механизм иммунной защиты, поэтому сильно не переживайте, если у кого-то после вакцинации практически не были обнаружены антитела, это ни о чем не говорит. У такого человека могут не вырабатываться антитела, но зато активируются другие компоненты иммунной защиты», - пояснил А. Шарман.