Стоит ли покупать доллары казахстанцам и почему тенге падает – Андрей Чеботарев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Финансовый аналитик Андрей Чеботарев ответил: почему тенге продолжает падать вместе с российским рублем и чего ждать казахстанцам от национальной валюты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тенге падает, потому что мы связны с российской экономикой. 40% всего нашего импорта, то есть практически каждый второй товар, который покупает Казахстан, приходит к нам из Российской Федерации. Большинство этих товаров мы покупаем за рубли. Более 60% транзакций проходит в рублях, это делает нашу экономику зависимой от курса рубля, поэтому мы падаем вместе с российской валютой. Это первый фактор.

Второй фактор - это панический спрос. Не секрет, что наши люди в случае каких-либо панических ожиданий первым делом снимают все свои деньги, берут кредиты, занимают деньги у родственников и бегут покупать валюту. Это тоже давит на курс. Низкое доверие к собственной национальной валюте подрывает ее курс. Спрос давит на предложение», - сказал Андрей Чеботарев.

Спикер также рассказал, что будет с курсом тенге дальше.

«Это полностью зависит от того, когда военный конфликт перейдет из горячей фазы в холодную. Сейчас все меняется буквально каждый час. Еще введенные в четверг санкции казались достаточно мягкими, а за выходные превратились в беспрецедентные санкции, которых в мире до этого не было. Поэтому здесь от нас ничего не зависит», - заявил он.

Андрей Чеботарев рекомендует не покупать валюту по спекулятивному курсу сейчас.

«Стоит ли покупать сейчас доллары? Здесь уже каждый должен решать сам. Но я настоятельно советую не покупать валюту на заемные средства, то есть не берите кредит, чтобы купить валюту и попытаться обмануть рынок. В 99% случаях вы окажетесь в должниках. Если вы сегодня хотите купить, то я советую дождаться открытия биржи до 15:00, когда установится официальный биржевой курс. То, что сейчас вы видите в банковских приложениях и обменниках, - это исключительно спекулятивный курс, который не отвечает никаким реальным положениям», - ответил эксперт.