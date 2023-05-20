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Стоит ли ожидать повышения цен на жилье в ближайшее время – мнение эксперта

Автор:  
Серик Сабеков
20 Мая 2023, 10:43
Стоит ли ожидать повышения цен на жилье в ближайшее время – мнение эксперта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Причин для повышения цен на жилье нет. Об этом заявила советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает МИА «Казинформ».

«Причин для повышения цен нет, рынок продолжает свою стагнацию. Увеличение числа сделок в апреле произошло тем не менее на фоне снижения цен. Откат по стоимости в новостройках составил 0,6%, по вторичному жилью -1,5%», - сообщила Нина Лукьяненко корреспонденту МИА «Казинформ» в телефонном разговоре.

Очень многие эксперты, по ее словам, дают крайне однобокую аналитику, сравнивая изменение цен с апрелем прошлого года.

«Данный показатель говорит об увеличении цен по сравнению с апрелем прошлого года на 7,8 % по новому жилью и на 3,8 % на вторичном рынке. Но для того , чтобы понять, что же происходит в целом с трендом цен, необходимо посмотреть увеличение/снижение цен за последние несколько месяцев. А цепные индексы показывают тенденцию снижения с ноября-декабря прошлого года. И давать подпитку со стороны государства на данном этапе точно не стоит, рынок придет к своему равновесному состоянию в ближайшие 2-3 месяца», - добавила Нина Лукьяненко.


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