Стоимость золота на Лондонской бирже опустилась ниже $1900 впервые с 16 марта

АММАН. КАЗИНФОРМ - Цены на золото упали более чем на 2% впервые с середины марта на фоне мирных переговоров между Россией и Украиной, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на финансово-аналитический портал Kitco.

Как следует из данных торгов на вторник, 29 марта, стоимость золота в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) опустилась ниже $1 900 за тройскую унцию впервые с 16 марта 2022 года, сообщает ТАСС .

К 17:55 по времени Нур-Султана стоимость драгметалла замедлила снижение, золото торговалось на уровне $1 906,5 за тройскую унцию. В 18:03 котировки на золото снизились на 1,7%, до $1 907,6 за унцию.

По мнению аналитиков, спрос на золото как актив-убежище серьезно падает на фоне состоявшегося раунда мирных переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной. Согласно сообщениям, Украина предложила принять нейтральный статус в обмен на гарантии безопасности. При этом Россия также пообещала кардинально сократить свои военные операции вокруг Киева и города Чернигов на севере Украины.

Аналитики отмечают, что последние мирные переговоры создают «рисковую» среду, поскольку рынки акций открыли североамериканскую сессию ростом на 1%.

В то же время апрельский фьючерс на золото в последний раз торговался на уровне 1895 долларов за унцию, снизившись более чем на 2% за день.

«Несмотря на давление на продаж во вторник, ралли золота еще не закончилось, особенно если Россия и Украина не смогут договориться о прекращении огня», - сообщил Даниэль Бриземанн, аналитик по драгоценным металлам Commerzbank.

Желтый металл пользовался большим спросом, когда российские войска пересекли границу (Украины). Некоторая поддержка золота сохранится, учитывая инфляционную, геополитическую и рисковую среду, но мы можем увидеть, что в ближайшем будущем она немного ослабнет, сообщает портал Investing.