Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Стоимость ТЭЦ-3 увеличилась на 36 млрд тенге в Астане

Автор:  
Шынар Хамитова
15 Мая 2023, 18:29
Стоимость ТЭЦ-3 увеличилась на 36 млрд тенге в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Динамика курса российского рубля увеличили стоимость ТЭЦ-3 в Астане на 36 млрд тенге. Об этом сообщил руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства столицы Марсель Узаков, отвечая на вопросы депутатов маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы говорите, что стоимость ТЭЦ-3 увеличилась на 36 млрд тенге. 36 миллиардов тенге хватит на строительство 10 школ на 1200 мест. Мы собираемся потратить еще 36 миллиардов тенге, как будто мало того, что мы строим 10 лет. Почему так произошло?», - поинтересовался депутат маслихата Талгат Ергалиев.

По словам главы ведомства, причиной удорожания строительства стала волатильность курса тенге.

«Вы знаете, как колебался российский рубль. Это влияет и на нас. Из-за курса валют стоимость проекта увеличилась на 43 процента. Сначала, если я не забыл, цена даже выросла до 52 млрд тенге. Позже мы ее снизили до 36 млрд тенге. Сейчас мы работаем над новой поправкой. Вероятно, она уменьшится и с 36 млрд тенге. Эта цена исходит от фактической цены оборудования, упомянутого в проекте. Мы не можем повлиять на завод-изготовитель для снижения цены», — ответил Марсель Узаков.

Ранее сообщалось, что новые тепловые объекты в Астане увеличат количество обеспеченных теплом до 2,4 млн человек.


Астана   ЖКХ   Строительство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч