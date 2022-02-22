Стоимость тарифа за отопление возмутила жителя Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Высокая цена за отопление возмутила жителя Алматы. В теплоэнергетическом предприятии «Алматинские тепловые сети» ответили, что тариф на услуги теплоснабжения для населения не повышался, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом месяце пришла квитанция Алсеко за отопление 34 300 тенге за 26 квадратных метров (нежилое помещение с одной батареей), с еле теплой батареей. Долга не было, квитанции всегда оплачиваются своевременно. Вопрос: откуда взялась эта сумма? Когда закончится этот беспредел?», - возмутился автор поста в сети Facebook.

В теплоэнергетическом предприятии «Алматинские тепловые сети» ответили, что тариф на услуги теплоснабжения для населения с нового года не повышался, тариф прежний.

Также сообщается, что в домах, где отсутствуют общедомовые приборы учета тепловой энергии, а также в случае снятия его на поверку (балансодержатель КСК/ОСИ), ежемесячная плата за отопление начисляется исходя из утвержденных антимонопольным ведомством плат: октябрь – 32,93 тенге за квадратный метр, ноябрь – 152,05 тенге за квадратный метр, декабрь – 206,76 тенге за квадратный метр, январь – 228,48 тенге за квадратный метр, февраль – 192,49 тенге за квадратный метр, март – 154,40 тенге за квадратный метр, апрель – 7,45 тенге за квадратный метр.

«Плата за услуги теплоснабжения выставляется на месяц позже: в квитанциях за февраль плата выставляется за январь и так далее. Ежегодно, после завершения отопительного периода для данной категории потребителей делается перерасчет с учетом фактической температуры, которая была в отопительный период. В домах, оборудованных общедомовым прибором учета тепловой энергии, плата выставляется с учетом фактических его показаний: сколько потребил тепловой энергии дом», - отметили в АлТС.

Кроме того, автору поста в компании ответили, что по его указанному адресу установлен прибор учета тепловой энергии (ПУТЭ) совместно с другими нежилыми помещениями. Начисления производятся по фактическим показаниям прибора учета.

«Начисление за период с 23.12.2021 года по 16.01.2022 год в счет-фактуре за февраль 2022 года указанно без фактических показаний ПУТЭ, по среднему расчету. На данный момент внесены фактические показания по прибору учета тепловой энергии, что отразится в счет-фактуре за март 2022 года. Фактическая сумма к оплате 3470 тенге», - ответили автору поста в АлТС.