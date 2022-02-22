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Стоимость тарифа за отопление возмутила жителя Алматы

22 Февраля 2022 14:52
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Стоимость тарифа за отопление возмутила жителя Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Высокая цена за отопление возмутила жителя Алматы. В теплоэнергетическом предприятии «Алматинские тепловые сети» ответили, что тариф на услуги теплоснабжения для населения не повышался, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В этом месяце пришла квитанция Алсеко за отопление 34 300 тенге за 26 квадратных метров (нежилое помещение с одной батареей), с еле теплой батареей. Долга не было, квитанции всегда оплачиваются своевременно. Вопрос: откуда взялась эта сумма? Когда закончится этот беспредел?», - возмутился автор поста в сети Facebook.

В теплоэнергетическом предприятии «Алматинские тепловые сети» ответили, что тариф на услуги теплоснабжения для населения с нового года не повышался, тариф прежний.

Также сообщается, что в домах, где отсутствуют общедомовые приборы учета тепловой энергии, а также в случае снятия его на поверку (балансодержатель КСК/ОСИ), ежемесячная плата за отопление начисляется исходя из утвержденных антимонопольным ведомством плат: октябрь – 32,93 тенге за квадратный метр, ноябрь – 152,05 тенге за квадратный метр, декабрь – 206,76 тенге за квадратный метр, январь – 228,48 тенге за квадратный метр, февраль – 192,49 тенге за квадратный метр, март – 154,40 тенге за квадратный метр, апрель – 7,45 тенге за квадратный метр.

«Плата за услуги теплоснабжения выставляется на месяц позже: в квитанциях за февраль плата выставляется за январь и так далее. Ежегодно, после завершения отопительного периода для данной категории потребителей делается перерасчет с учетом фактической температуры, которая была в отопительный период. В домах, оборудованных общедомовым прибором учета тепловой энергии, плата выставляется с учетом фактических его показаний: сколько потребил тепловой энергии дом», - отметили в АлТС.

Кроме того, автору поста в компании ответили, что по его указанному адресу установлен прибор учета тепловой энергии (ПУТЭ) совместно с другими нежилыми помещениями. Начисления производятся по фактическим показаниям прибора учета.

«Начисление за период с 23.12.2021 года по 16.01.2022 год в счет-фактуре за февраль 2022 года указанно без фактических показаний ПУТЭ, по среднему расчету. На данный момент внесены фактические показания по прибору учета тепловой энергии, что отразится в счет-фактуре за март 2022 года. Фактическая сумма к оплате 3470 тенге», - ответили автору поста в АлТС.


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#Энергетика   #Алматы   #Цены и тарифы   #Общество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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