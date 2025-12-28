Стоимость самых дорогих голубей достигает 80 тысяч тенге — птицевод

Голубь считается символом мира, птицей, приносящей на землю спокойствие и благополучие.

— Эти голуби — одомашненный вид диких голубей. У них есть хохолок на голове и «штаны» на лапах длиной до 20–25 сантиметров. Такого не увидишь у диких голубей. Эти птицы не только милые, они красиво летают и играются, выполняют сальто в воздухе по 15–20 раз. Когда смотришь на них, приходит спокойствие, усталость отступает, — рассказывает Досан Нарманкулов.

По словам героя, стоимость голубя меняется в зависимости от внешнего вида, полета и «игры» в воздухе. Поскольку символ мира разводится в декоративных целях, ее содержат в вольерах.

Фото: акимат Казалинского района

— Питаются они пшеницей, кукурузой, ячменем и другими зерновыми. Так как голуби любят чистоту, зерно моем и сушим, в нем не должно быть пыли. Среди голубей есть очень устойчивые к холоду породы: даже при морозе в 40 градусов они не замерзают, оставаясь на крыше. Есть и теплолюбивые виды, их держат только в утепленных гнездах. Птицам нужно своевременно давать витамины. Существуют очень редкие породы голубей, чьи перья окрашены сразу в семь цветов: черный, желтый, белый, синий, красный, коричневый и голубоватый, — говорит Досан Нарманкулов.

Сейчас под его опекой в трех голубятнях насчитывается около 200 птиц. В одно время их количество доходило до 300.

Первого голубя он купил еще в детстве за пять тысяч тенге. Сегодня самые дорогие из его домашних птиц продаются за 80 тысяч тенге.

— Голуби, как и люди, живут парами. Они защищают друг друга. За год откладывают яйца четыре раза. В течение 18 дней яйца по очереди высиживают самец и самка. Затем 21 день они вместе кормят птенца. А спустя три недели он уже расправляет крылья и готовится к полету, — рассказал он.

Фото: акимат Казалинского района

По всей стране немало таких людей, занимающихся разведением этой птицы.

Недавно в центре Казалинского района была организована ярмарка голубей, где заводчики представили своих птиц широкой публике.

Они рассказывали о селекции редких пород и делились опытом.

Фото: акимат Казалинского района

Герой материала отметил, что поддерживает тесные связи не только с голубеводами республики, но и соседних стран.