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Стоимость одной акции «КазМунайГаза» на IPO составит 8 406 тенге

Автор:  
Акбота Кузекбай
7 Ноября 2022, 18:10
Стоимость одной акции «КазМунайГаза» на IPO составит 8 406 тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фонд «Самрук-Қазына», которому принадлежит 90,42% выпущенных и размещенных акций компании «КазМунайГаз», намерен предложить к продаже до 30,5 млн простых акций. Об этом сообщил председатель правления фонда Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Фонд «Самрук-Казына», которому принадлежит 90,42% выпущенных и размещенных акций АО «КазМунайГаз» намерен предложить к продаже до 30 млн 505 974 простых акций, что составляет до 5% от общего объема количества выпущенных и размещенных акций. Таким образом, после предложения фонду «Самрук-Казына» будет принадлежать не менее 85% акций АО НК КМГ. Как вы знаете, у нас есть еще акционер – Нацбанк РК», - сказал на брифинге Алмасадам Саткалиев.

По словам главы фонда, цена за одну простую акцию в рамках предложения составит 8 406 тенге, предполагая стоимость капитала в размере около 5,1 трлн тенге.

«Прием заявок инвесторов начнется 9 ноября 2022 года и завершится для институциональных инвесторов 30 ноября 2022 года, а для розничных инвесторов – 2 декабря 2022 года. При закрытии книг приоритет будет отдаваться розничным инвесторам – гражданам РК, тем самым, будет обеспечиваться формат народного IPO», - проинформировал А. Саткалиев.


КазМунайГаз   ФНБ «Самрук Казына»  
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