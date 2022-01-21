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Стоимость газа в Европе повысилась в шесть раз в 2021 году

21 Января 2022 20:04
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Стоимость газа в Европе повысилась в шесть раз в 2021 году

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Цены на газ в ЕС выросли до рекордных уровней в третьем квартале 2021 года под влиянием мировых рынков газа, говорится в опубликованном квартальном отчете Еврокомиссии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«Выявленные тенденции резко контрастируют с тем, что наблюдалось за тот же период 2020 года. То же самое относится к квартальному отчету об электроэнергии, в котором показано, что потребление электроэнергии вернулось к до пандемическому уровню» - говорится в документе исполнительного органа ЕС.

В квартальном отчете о рынке электроэнергии подчеркивается, что потребление в ЕС в третьем квартале 2021 года выросло до показателей того же периода 2019 года - то есть до пандемии, что обусловлено устойчивым восстановлением экономики и ослаблением карантинных ограничений.

«Спотовые цены на европейских хабах в третьем квартале 2021 года выросли на 85-95% по сравнению со вторым кварталом 2021 года. Это примерно в шесть раз выше, чем цены в третьем квартале 2020 года», - говорится в отчете.

Потребление в ЕС увеличилось на 3% в годовом исчислении во втором квартале 2021 года благодаря восстановлению промышленной и трудовой активности. Однако восстановление экономики после пандемии вызвало такой скачок мировых цен на газ и существенно нарушило глобальные цепочки поставок, что привело к рекордно высоким ценам на электроэнергию на европейских рынках.

Европейский ориентир по энергетике в среднем составлял 105 евро за МВтч в третьем квартале 2021 года, что на 211% выше, чем в третьем квартале 2020 года, и на 164% больше, чем за тот же период 2019 года. Рост цен на газ приостановил переход с угля на газ, зарегистрированный в прошлом году.

В отчете также показано, что спрос на электромобили в Европе продолжал расти в третьем квартале 2021 года. Фискальная поддержка и стимулы к покупкам, предоставленные в 17 государствах-членах, продолжали увеличивать продажи в течение 2021 года: с июля по сентябрь 2021 года в ЕС было зарегистрировано почти 410 тысяч новых электромобилей, что на 50% выше, чем за аналогичный период 2020 года.


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#Экономика   #Европа  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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