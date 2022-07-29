29 Июля 2022 10:46

Стоимость элитных семян для семеноводческих хозяйств снизят в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стратегию развития семеноводства разработают в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируется разработать собственную стратегию обеспечения Казахстана семенами сельскохозяйственных культур отечественной селекции и создания научно-производственного центра семеноводства, объединяемого в единую цепочку «селекция-семеноводство-производство», а также улучшения материально-технической базы ведения семеноводства на всех уровнях. В этом контексте особое внимание уделяется снижению импортозависимости», - говорится в ответе министерства на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

Кроме того, по данным ведомства, со следующего года по опыту развитых стран будет внедрена новая информационная система, позволяющая отслеживать продвижение семян высокой репродукции в цифровом формате от оригинаторов до товарных хозяйств. Это позволяет установить строгий контроль за их использованием.

«Кроме того, действует специальная бюджетная программа по поддержке семеноводства, которая охватывает все этапы семеноводства. Элитно - семеноводческим и семеноводческим хозяйствам будет снижена стоимость приобретения оригинальных и элитных семян для производства семян (на 70%)», - отмечается в сообщении ведомства.