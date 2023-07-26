Стоим часами в пробках: на скопление таксистов в районе барахолки пожаловалась алматинка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинка, проживающая в районе барахолки, пожаловалась акиму города на таксистов, которые паркуются в неположенном месте и создают большие пробки, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«У меня больной вопрос по заездам. Это заезды со стороны улиц Северное кольцо, Гваредейсской, Уйгурской, проспекта Рыскулова. Мы живем в районе барахолки и из-за таксистов мы стоим часами в пробках. Невозможно заехать», - обратилась женщина к акиму на встрече с жителями Алатауского района.

Аким района Азамат Калдыбеков отметил, что в скором времени на двух улицах установят камеры «Сергек».

«Мы со стороны улицы Биянху проработали, тротуар сделали, теперь желтую линию нанесем и установим камеры «Сергек». До конца этого года у нас в проекте заложено 65 камер «Сергек». Предусмотрели улицы Биянху и Уйгурская», - ответил он.

Жительница потребовала решить вопросы по Северному кольцу.

«Проблема Северного кольца - это накопленная. Пока там будет находиться такое количество рынков, вопрос быстро не решится. Как бы я не хотел, там все равно будут нарушители… Сейчас мы постараемся навести порядок. Уже поручение дал. Установим «Сергеки», дополнительные полосы будут. Штрафовать начнем. Но, как я понял, они и штрафов не боятся. Выплачивают штрафы и продолжают стоять, потому что клиенты им дороже», - ответил аким Алматы Ерболат Досаев.

Глава департамента полиции города Арыстангани Заппаров сообщил, что ежедневно полицейские патрулируют район барахолки. Однако от этого ситуация не улучшается. Ерболат Досаев предложил поработать над этим вопросом и внести предложения.

Ранее один из жителей Алматы пожаловался на скопление таксистов в районе Halyk Arena и предложил установить камеры «Сергек», знаки, чтобы они не создавали большие пробки.