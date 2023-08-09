Сто новых школьных автобусов запустят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Впервые в Алматы внедряется масштабный проект по предоставлению школьных автобусов для бесплатных перевозок детей от места проживания к учебному заведению и обратно, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Проект ориентирован на школьников младшего возраста и учащихся, проживающих отдаленно от школы. В этих целях коммунальным автопарком совместно с управлением образования Алматы закуплены 100 школьных автобусов. Автобусы соответствуют международным стандартам безопасности и техническим требованиям: аварийный выход, ремни безопасности, пандус для детей с ограниченными возможностями, система пожарной безопасности и другие. Развозка детей будет осуществляться в присутствии сопровождающего педагога и в соответствии с разработанными правилами перевозки детей.

Как сообщила руководитель Бостандыкского районного отдела образования Айгуль Касымбек, новый проект по школьным автобусам инициировал аким Алматы.

«Ряд государственных школ будет охвачен школьными автобусами, которые запустят с 1 сентября. 20-местные автобусы будут ездить в сторону гор, где узкие дороги. Школами уже разработаны маршрут, время посадки детей, количество остановок. На одного ребенка выделяется одно место, стоячих мест не будет. За безопасность детей будут отвечать сотрудники школы, они будут сопровождать детей из дома в школу, из школы домой», - отметила она.

Ранее по поручению акима Ерболата Досаева в 2022 году проект «Школьный автобус» впервые был запущен в школе №205 в пилотном режиме. Реализация проекта призвана обеспечить достижение следующих целей:

повышение уровня безопасности школьников (отказ от самостоятельного использования такси, проезда на автобусе без сопровождения);

«разгрузка» родителей в части необходимости доставки детей до места учебы;

снижение напряженности дорожного движения в час пик.

Аким Алматы в прошлом году сообщил, что в 2023 году запустят программу «Школьные автобусы» для всех школ города.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе своего Послания народу страны в прошлом году особое внимание уделил качеству среднего образования.

«Каждый казахстанский школьник должен иметь достойные условия для обучения и всестороннего развития. Именно на это нацелен новый национальный проект «Комфортная школа», - отметил Глава государства.

В ноябре 2022 года Правительство РК одобрило национальный проект «Комфортная школа», который разработан во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Весной этого года в ходе рабочей поездки в Алматы Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ознакомился с деятельностью и строительством производственных объектов, в том числе с производством школьных автобусов. Тогда еще стало известно, что по заказу Министерства просвещения на заводе Hyundai Trans Almaty изготавливаются школьные автобусы марки Golden Dragon.

Кроме того, сообщалось, что в рамках пилотного проекта «Школьный автобус» акимат Алматы планирует закупить 100 единиц новой техники для развозки школьников, которым трудно добираться на учебу. Всего планировалось охватить свыше 7,7 тысяч детей из 29 учебных заведений. Отмечалось, что данные автобусы оснащены современными средствами безопасности. По каждой школе разработаны детальные маршрутные листы, параллельно подготавливались специальные остановки для посадки и высадки детей с указанием времени прибытия транспорта.

Премьер-Министр подчеркнул, что одним из главных факторов повышения качества образования является комфортная школьная среда, ориентированная на потребности каждого ученика и обеспечивающая его безопасность. Поэтому пилотный проект «Школьный автобус» – это актуальное и своевременное решение вопроса в таком большом мегаполисе.