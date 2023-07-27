Сто новых автобусов запустят в Алматы до начала учебного года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Для повышения качества обслуживания и удобства жителей в Алматы до начала учебного года на маршрут выйдут 100 новых автобусов. В настоящее время городской автопарк пополнили 30 автобусов, остальные 70 – прибудут в ближайшее время, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В акимате города сообщили, что за счет поступивших автобусов подвижной состав будет обновлен на маршрутах №37, 38, 38а и 201. Также будут усилены следующие маршруты: №24, 125, 131, то есть действующие маршруты будут дополняться новыми автобусами.

Ранее аким мегаполиса Ерболат Досаев на встречах с населением сообщал, что в этом году в Алматы дополнительно закупят 600 новых автобусов. На приобретение оставшихся 500 заключен договор. Всего в Алматы функционируют более 2000 автобусов, 163 маршрута, 24 перевозчика.