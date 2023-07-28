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    15:16, 28 Июль 2023 | GMT +6

    Сто многоквартирных домов отремонтируют в Алматы в этом году

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В этом году в 100 многоквартирных жилых домах будет проведен капитальный ремонт, включающий замену кровли, фасада, подъездов и инженерных сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В акимате города сообщили, что данный этап модернизации направлен на обновление и повышение уровня комфорта домов и улучшение общей инфраструктуры для жителей. При этом ремонт 70 многоквартирных жилых домов будет произведен в рамках местного бюджета с распределением по следующим районам: Алатауский - 3 дома, Алмалинский - 7, Ауэзовский - 30, Бостандыкский - 15, Жетысуский - 3, Медеуский - 7, Турксибский - 5.

    Ремонт 30 многоквартирных домов будет осуществлен с использованием возвратных средств. В настоящее время TOO «Алматы тұрғын үй» активно занимается подготовкой технической документации и сбором протоколов для успешной реализации вышеуказанных проектов.

    По данным акимата, TOO «Алматы тұрғын үй» с 2011 года является оператором по реализации государственных программ по ремонту и модернизации жилищного фонда города. Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с государственной программой «Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2026 года», уделяя особое внимание модернизации ЖКХ. За период с 2011 по 2022 год компания выполнила 965 проектов по ремонту многоквартирных жилых домов в Алматы.


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