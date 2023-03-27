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Сто крупных досуговых и 50 учебно-оздоровительных детских центров построят в Казахстане

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
27 Марта 2023, 10:29
Сто крупных досуговых и 50 учебно-оздоровительных детских центров построят в Казахстане Фото: t.me/Kzgovernment

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Увеличение охвата учеников внешкольной работой, в том числе в летний период, а также вопросы строительства новых крупных центров творческого и интеллектуального развития детей обсудили на совещании под председательством заместителя Премьер-Министра РК Алтая Кульгинова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Организация интересного и полезного досуга, создание оптимальных условий для разностороннего развития и воспитания подрастающего поколения имеет не меньшее значение, чем школьное образование.

По поручению Президента в республике активизируется работа по созданию новых или реконструкции имеющихся в регионах объектов, где школьники могли бы творчески и интеллектуально совершенствоваться, учиться и отдыхать, с пользой проводить свободное время.

По данным Министерства просвещения РК, на сегодняшний день в стране функционирует 218 детских оздоровительных центров, 120 из них государственные, 98 – частные.

До 2027 года во всех областях будут организованы современные учебно-оздоровительные центры. Их появление значительно увеличит охват детей: в летних центрах ожидается прирост на 25% ежегодно (в 2022 году в них отдохнуло 178 тыс. детей), в круглогодичных – в общей сложности в 2 раза (в 2022 году их посетили 77 тыс. детей).

Средства планируется направить из бюджетов местных исполнительных органов через подушевое финансирование, а также привлечь инвесторов. Строительство 100 объектов развития творческого и интеллектуального потенциала (дворцов школьников) будет осуществлено из республиканского бюджета.

Довести охват детей дополнительным образованием до 100% планируется не только посредством строительства новых крупных досуговых объектов, но и с помощью поэтапного увеличения госзаказа на эти цели, открытия комьюнити-центров в сельских школах и модернизации уже имеющихся внешкольных организаций.

По итогам совещания с центральными и местными исполнительными органами было поручено утвердить Дорожную карту со сроками исполнения и принять меры по выделению земельных участков. Также необходимо в сжатые сроки разработать проектно-сметную документацию для строительства детских-оздоровительных центров и крупных объектов дополнительного образования, реконструкции или переформатирования имеющихся объектов.


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