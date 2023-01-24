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Стивена Спилберга и Мартина Макдону номинировали на «Оскар» в категории «Лучший режиссер»

24 Января 2023, 22:47
Стивена Спилберга и Мартина Макдону номинировали на «Оскар» в категории «Лучший режиссер»

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Американские режиссеры Стивен Спилберг и Мартин Макдона выдвинуты на премию «Оскар» в категории «Лучший режиссер». Об этом было объявлено во вторник во время трансляции, которая велась на сайте Американской академии киноискусств, присуждающей эту награду. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Спилберг вошел в число номинантов за работу над фильмом «Фабельманы», Макдона претендует на «Оскар» за картину «Банши Инишерина». Вместе с ними за победу в данной категории поборются Тодд Филд с картиной «Тар», Рубен Эстлунд с лентой «Треугольник печали», а также Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт с фильмом «Все везде и сразу».

Ранее сообщалось, что кинолента «Фабельманы» (Fabelmans, 2022) Стивена Спилберга удостоилась премии «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм».


Фото: Scott Garfitt/ Invision/ AP
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