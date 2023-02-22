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Стивен Спилберг получил «Золотого медведя» Берлинале

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
22 Февраля 2023, 08:51
Стивен Спилберг получил «Золотого медведя» Берлинале

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 76-летний американский кинорежиссер Стивен Спилберг добавил к своим бесчисленным наградам еще одну: почетного «Золотого медведя» Берлинского международного кинофестиваля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

76-летний американский кинорежиссер Стивен Спилберг добавил к своим бесчисленным наградам еще одну: почетного «Золотого медведя» за совокупность жизненных достижений Берлинского международного кинофестиваля. Торжественная церемония вручения состоялась в немецкой столице во вторник, 21 февраля.

По словам худруков Берлинале Мариэтт Риссенбик и Карло Шатриана, Спилберг, сделавший головокружительную карьеру, не только завоевал сердца зрителей по всему миру, но также придал новое значение кинопроизводству как фабрике грез и кинематографистам как людям, умеющим доносить до людей важные смыслы доступными способами.

В интервью немецкому журналу Stern Стивен Спилберг выразил свою обеспокоенность масштабами антисемитизма в США: «На данный момент он представляет собой явную и очевидную опасность для нашего общества, как в городах, так и в сельской местности». Его фильм «Фабельманы», который режиссер представляет на Берлинале, затрагивает и эту проблему. Картину Спилберг считает «местью своим мучителям» – тем, кто в детстве издевался над ним, мальчиком из еврейской семьи. «Мне было очень важно, чтобы последнее слово в этом конкретном случае проявления антисемитизма осталось за мной», - отметил режиссер.

Фильм «Фабельманы», номинированный в этом году на премию «Оскар» в семи категориях, выходит на экраны немецких кинотеатров 9 марта.

Творчество Стивена Спилберга многогранно и насчитывает более 100 полнометражных фильмов и телесериалов. Среди них такие кинохиты, как «Челюсти», «Инопланетянин», «Индиана Джонс», «Список Шиндлера», «Спасти рядового Райана». Режиссер трижды выигрывал «Оскар» и 19 раз был номинирован на эту премию.

Фото: dw.com


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