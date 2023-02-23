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Стикеры с изображением Президента Казахстана появились в Telegram

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
23 Февраля 2023, 11:35
Стикеры с изображением Президента Казахстана появились в Telegram

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Telegram канал Телерадиокомплекса Президента Казахстана опубликовал набор стикеров с изображением Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

«Друзья, делимся с вами эксклюзивным стикерпаком с изображением Президента Республики Казахстан.

Автор стикеров – молодой иллюстратор Аружан Унарбекова.

Выражайте свои эмоции по-новому! Пусть ваши переписки будут более яркими и интересными!» - говорится в публикации ТРК Президента.

Набор содержит 17 стикеров, часть из которых с цитатами президента на государственном и русском языках.

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Кадр из видео/ @ptrkkz


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