Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Стихийную свалку близ горячих источников ликвидируют в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
5 Апреля 2022, 14:45
Стихийную свалку близ горячих источников ликвидируют в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Департамент экологии по Алматинской области прокомментировал видео загрязнения и захламления Дардамтинского сельского округа Уйгурского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее путешественник Алмас Тангытулы на своей странице в Instagram показал разбросанные по полям на больших расстояниях бытовые отходы недалеко от курортных зон села Чунджа. Он также пожаловался на неприятный запах и слив канализации.

Департамент экологии Алматинской области сообщил, что акимату Уйгурского района дано поручение об организации работ по ликвидации стихийной свалки.

«Свалка образовалась после сильного ветра. По факту сброса ассенизаторской машиной сточных вод ведутся оперативно-розыскные мероприятия сотрудниками отдела полиции Уйгурского района. О проделанной работе и принятых мерах будет дополнительно сообщено после ликвидации данной стихийной свалки», - прокомментировали в департаменте экологии.


Алматинская область   Экология   Регионы Казахстана   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане