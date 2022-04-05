Стихийную свалку близ горячих источников ликвидируют в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Департамент экологии по Алматинской области прокомментировал видео загрязнения и захламления Дардамтинского сельского округа Уйгурского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее путешественник Алмас Тангытулы на своей странице в Instagram показал разбросанные по полям на больших расстояниях бытовые отходы недалеко от курортных зон села Чунджа. Он также пожаловался на неприятный запах и слив канализации.

Департамент экологии Алматинской области сообщил, что акимату Уйгурского района дано поручение об организации работ по ликвидации стихийной свалки.

«Свалка образовалась после сильного ветра. По факту сброса ассенизаторской машиной сточных вод ведутся оперативно-розыскные мероприятия сотрудниками отдела полиции Уйгурского района. О проделанной работе и принятых мерах будет дополнительно сообщено после ликвидации данной стихийной свалки», - прокомментировали в департаменте экологии.