Стихийные свалки образуют в основном строительные компании – экологи Караганды
Карагандинскую область одним из самых загрязненных регионов страны назвал министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев. С начала года в Карагандинской области было выявлено 739 стихийных свалок. Из них более 300 были ликвидированы. В департаменте экологии отметили самые загрязненные города и районы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Вопрос ликвидации несанкционированных свалок включен в Дорожную карту по комплексному решению экологических проблем Карагандинской области на 2020 – 2024 годы и находится на особом контроле.
АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» в рамках договора с Министерством экологии и природных ресурсов осуществляет работы по космическому мониторингу в целях выявления несанкционированных мест размещения отходов. В 2021 году был разработан и утвержден совместный план мероприятий по выявлению, ликвидации и предотвращению несанкционированных мест размещения отходов совместно с акиматами, департаментом полиции.
Так, по итогам космомониторинга в 2021 году было выявлено 1360 свалок, из них 1340 ликвидировали. В 2022 году, согласно статистическим данным, экологи зарегистрировали 745 свалок и 740 из них ликвидировали. В этом же году в Карагандинской области выявлено 739 свалок, из них ликвидирована 321 свалка, что составляет 43%.
Самой главной проблемой для экологов является то, что у них связаны руки. Так как выбросивших ТБО недобросовестных граждан и фирмы могут привлекать к ответственности только правоохранительные органы. И на первый раз они могут выписать только предупреждение.
К сожалению, свалки появляются в одних и тех же местах. Здесь играет роль в первую очередь, конечно, культура населения. Второе – это низкие штрафные санкции. Если у департамента хоть более -менее штрафные санкции, это 50 МПР, порядка 200 тысяч тенге только для физических лиц, а для юридических лиц до миллиона доходит.
А у правоохранительных органов в первый раз предупреждение, несмотря на характер правонарушения. Во второй раз выписывают штраф на 10 МРП. Но дело в том, что есть конкретные полномочия у местной полицейской службы, и у департамента экологии.
Мы гражданский орган, а они правоохранительный орган. То есть у них больше полномочий. Они имеют право штрафовать по факту выявления правонарушения. У департамента, к сожалению, таких полномочий нет. Мы можем только принять меры по результатам обращений и поручений. Есть ограничение. Это нам запрещает делать предпринимательский кодекс. И, соответственно, кодекс об административных процедурах, - отметил руководитель департамента экологии Дархан Исжанов.
Решением проблемы экологи видят в расширении полномочий сотрудников департамента и увеличении штрафных санкций в правоохранительных органах. Соответствующее предложение будет направлено в Минэкологии. Уже сейчас этот вопрос обсуждается совместно с МВД.
А пока что экологам остается только проводить рейды совместно с местной полицейской службой. Кстати, с начала года таких совместных выездов было 113. По результатам этих рейдовых мероприятий полицейские составили 60 протоколов по ст. 505 КоАП РК.
Что касается самых загрязненных городов, рейтинги возглавляют Караганда, Балхаш, Темиртау и Бухар-Жырауский район. Это, по словам главного эколога региона, обусловлено во-первых плотностью населения, во-вторых, наличием промышленных предприятий и строительных компаний. Последние, кстати говоря, являются самыми частыми нарушителями. Так как большинство стихийных свалок завалены именно строительным мусором.