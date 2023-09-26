Стихийные свалки образуют в основном строительные компании – экологи Караганды

Карагандинскую область одним из самых загрязненных регионов страны назвал министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев. С начала года в Карагандинской области было выявлено 739 стихийных свалок. Из них более 300 были ликвидированы. В департаменте экологии отметили самые загрязненные города и районы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вопрос ликвидации несанкционированных свалок включен в Дорожную карту по комплексному решению экологических проблем Карагандинской области на 2020 – 2024 годы и находится на особом контроле.

АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» в рамках договора с Министерством экологии и природных ресурсов осуществляет работы по космическому мониторингу в целях выявления несанкционированных мест размещения отходов. В 2021 году был разработан и утвержден совместный план мероприятий по выявлению, ликвидации и предотвращению несанкционированных мест размещения отходов совместно с акиматами, департаментом полиции.

Так, по итогам космомониторинга в 2021 году было выявлено 1360 свалок, из них 1340 ликвидировали. В 2022 году, согласно статистическим данным, экологи зарегистрировали 745 свалок и 740 из них ликвидировали. В этом же году в Карагандинской области выявлено 739 свалок, из них ликвидирована 321 свалка, что составляет 43%.

Самой главной проблемой для экологов является то, что у них связаны руки. Так как выбросивших ТБО недобросовестных граждан и фирмы могут привлекать к ответственности только правоохранительные органы. И на первый раз они могут выписать только предупреждение.

К сожалению, свалки появляются в одних и тех же местах. Здесь играет роль в первую очередь, конечно, культура населения. Второе – это низкие штрафные санкции. Если у департамента хоть более -менее штрафные санкции, это 50 МПР, порядка 200 тысяч тенге только для физических лиц, а для юридических лиц до миллиона доходит.

А у правоохранительных органов в первый раз предупреждение, несмотря на характер правонарушения. Во второй раз выписывают штраф на 10 МРП. Но дело в том, что есть конкретные полномочия у местной полицейской службы, и у департамента экологии.

Мы гражданский орган, а они правоохранительный орган. То есть у них больше полномочий. Они имеют право штрафовать по факту выявления правонарушения. У департамента, к сожалению, таких полномочий нет. Мы можем только принять меры по результатам обращений и поручений. Есть ограничение. Это нам запрещает делать предпринимательский кодекс. И, соответственно, кодекс об административных процедурах, - отметил руководитель департамента экологии Дархан Исжанов.

Фото: Айзада Агильбаева/ МИА «Казинформ»

Решением проблемы экологи видят в расширении полномочий сотрудников департамента и увеличении штрафных санкций в правоохранительных органах. Соответствующее предложение будет направлено в Минэкологии. Уже сейчас этот вопрос обсуждается совместно с МВД.

А пока что экологам остается только проводить рейды совместно с местной полицейской службой. Кстати, с начала года таких совместных выездов было 113. По результатам этих рейдовых мероприятий полицейские составили 60 протоколов по ст. 505 КоАП РК.

Фото: департамент экологии Карагандинской области

Что касается самых загрязненных городов, рейтинги возглавляют Караганда, Балхаш, Темиртау и Бухар-Жырауский район. Это, по словам главного эколога региона, обусловлено во-первых плотностью населения, во-вторых, наличием промышленных предприятий и строительных компаний. Последние, кстати говоря, являются самыми частыми нарушителями. Так как большинство стихийных свалок завалены именно строительным мусором.