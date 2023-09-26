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    11:57, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Два региона Казахстана оказались самыми грязными

    Регионы плохо провели работу по ликвидации стихийных свалок – Минэкологии

    В 2022 году стихийные свалки в Казахстане были ликвидированы не в полном объеме. По словам министра экологии и природных ресурсов РК Ерлана Нысанбаева, в ряде регионов проведена слабая работа по их ликвидации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - В конце прошлого года на заседании Совета по зеленой экономике акиматам поручено до 1 июня 2023 года обеспечить ликвидацию всех несанкционированных свалок. По сведениям космомониторинга, в 2022 году выявленные стихийные свалки ликвидированы не в полном объеме, ликвидация составила 77%. Самое большое количество выявлено в Акмолинской области – 830, Карагандинской области – 745. Слабая работа по ликвидации проводилась в областях Абай и Улытау и г. Астана, - сказал на заседании Правительства Ерлан Нысанбаев.

    С мая 2023 года выявлено 5578 свалок, ликвидация достигла всего лишь 50%. По сведениям Минэкологии, слабую работу по ликвидации показывают область Абай и Мангистауская область всего по 16 % , область Улытау - 20 %, Астана - 30%.

    - Только в прошлый четверг уровень ликвидации составлял 44% (2475 объектов). То есть за короткий период (3 дня) было удалено почти 330 свалок, - добавил он.

    Теги:
    Минэкологии
    Автор
    Арайлым Мұрат
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