Стихи поэта Нуржана Шонулы нашли карагандинские краеведы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские краеведы нашли 500 страниц стихотворений Нуржана Шонулы. Их обнаружил краевед Айдаржан Балтаба в фонде университета имени Мухтара Ауэзова. До этого времени имя поэта не было известно широкой публике. Однако, по словам специалистов, его наследие очень ценно, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Айдаржана Балтабая, Нуржан Шонулы жил с 1860 по 1933 годы. Родился в селе Темирши Каркаралинского района. В то время Каркаралинск был уездом, а - Темирши административным делением (волостью). А умер в Семипалатинской губернии. Родом из бедной семьи. Учился грамотности у муллы. Также есть сведения о том, что Нуржан Шонулы был лично знаком с поэтом Алиханом Бокейханом.

« Стихи Нуржана Шонулы написаны на арабском. В настоящее время не каждый может прочитать эти записи. Там есть свои нюансы. Поэтому проведение исследований было сложным. В целом Нуржан Шонулы был образованным и грамотным поэтом», - говорит Айдаржан Балтабай.

Стихи Нуржан Шонулы писал в блокнот. Сборник произведений он оставил сыну. А уже от него наследие стихотворца перешло к их родственнику Сейтказы Абдразакову. Он позже передал сборник со стихами на 500 страниц фонду университета. О Нуржане Шонулы краевед услышал от аксакалов Актогая. В поисках информации он понял, что о поэте ничего не известно. В процессе написания очередного труда Айдаржан Балтабай обнаружил данные о поэте. С этого момента краевед приступил к исследованиям.

«У 11-кратного чемпиона Казахстана по вольной борьбе Жумабая Жандыгулова есть шкатулка. Внутри неё было немного данных о поэте. Он позвонил мне в 2016 году и сказал, что хочет передать эти данные. Я умею читать на арабском. Все бумаги были переданы мне, чтобы я их перевёл», - добавил Айдаржан Балтабай.

Лишь одно упоминание о поэте послужило толчком к началу обширных исследовательских работ. Стоит отметить, что есть ещё одна причина, по которой имя поэта не было известно широкой публике.

«Двое сыновей Нуржана Шонулы были приговорены к расстрелу как враги народа. Два других сына работали в Семее, а ещё один в Павлодаре. Это была одна из причин, по которой имя поэта было неизвестно до сегодняшнего дня. После этих событий его блокнот остался без поиска. Он так и ушёл из жизни отцом врагов народа», - пояснил правнук Нуржана Шонулы Багдат Билялов.

Айдаржан Балтабай говорит, что к лету планирует переписать стихотворения на кириллицу. После этого будет выпущена книга.