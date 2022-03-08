Стихи поэта Нуржана Шонулы нашли карагандинские краеведы
По данным Айдаржана Балтабая, Нуржан Шонулы жил с 1860 по 1933 годы. Родился в селе Темирши Каркаралинского района. В то время Каркаралинск был уездом, а - Темирши административным делением (волостью). А умер в Семипалатинской губернии. Родом из бедной семьи. Учился грамотности у муллы. Также есть сведения о том, что Нуржан Шонулы был лично знаком с поэтом Алиханом Бокейханом.
« Стихи Нуржана Шонулы написаны на арабском. В настоящее время не каждый может прочитать эти записи. Там есть свои нюансы. Поэтому проведение исследований было сложным. В целом Нуржан Шонулы был образованным и грамотным поэтом», - говорит Айдаржан Балтабай.
Стихи Нуржан Шонулы писал в блокнот. Сборник произведений он оставил сыну. А уже от него наследие стихотворца перешло к их родственнику Сейтказы Абдразакову. Он позже передал сборник со стихами на 500 страниц фонду университета. О Нуржане Шонулы краевед услышал от аксакалов Актогая. В поисках информации он понял, что о поэте ничего не известно. В процессе написания очередного труда Айдаржан Балтабай обнаружил данные о поэте. С этого момента краевед приступил к исследованиям.
«У 11-кратного чемпиона Казахстана по вольной борьбе Жумабая Жандыгулова есть шкатулка. Внутри неё было немного данных о поэте. Он позвонил мне в 2016 году и сказал, что хочет передать эти данные. Я умею читать на арабском. Все бумаги были переданы мне, чтобы я их перевёл», - добавил Айдаржан Балтабай.
Лишь одно упоминание о поэте послужило толчком к началу обширных исследовательских работ. Стоит отметить, что есть ещё одна причина, по которой имя поэта не было известно широкой публике.
«Двое сыновей Нуржана Шонулы были приговорены к расстрелу как враги народа. Два других сына работали в Семее, а ещё один в Павлодаре. Это была одна из причин, по которой имя поэта было неизвестно до сегодняшнего дня. После этих событий его блокнот остался без поиска. Он так и ушёл из жизни отцом врагов народа», - пояснил правнук Нуржана Шонулы Багдат Билялов.
Айдаржан Балтабай говорит, что к лету планирует переписать стихотворения на кириллицу. После этого будет выпущена книга.