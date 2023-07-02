Стихи и мелодии ко Дню домбры – челлендж запустили мамы в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В честь национального Дня домбры в таразском центре «Анаға Тағзым» (Дом Матери) звучали кюи и поэтические произведения, посвященные древнему инструменту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ко Дню домбры Совет матерей Ассамблеи народа Казахстана по Жамбылской области подготовил музыкально-поэтическое поздравление казахстанцам.

«Мамы разных национальностей рассказали о домбре, поздравили с прекрасным праздником, прославляющим самобытное искусство нашего народа, имеющее глубокие исторические корни - пояснила директор центра «Анаға Тағзым», председатель Совета матерей АНК по Жамбылской области Эльмира Мырза-Гали. - Наша общественница Наталья Гончарова прочла проникновенные стихи собственного сочинения, посвященные домбре. Интернациональное трио домбристов школьников великолепно исполнили кюй «Келіншек», в переводе означает «Невестка». Это дунганин Ариф Шамсудинов и воспитанницы таразской спецшколы София Мукаева и Валерия Кулакова. Жамбылский Совет матерей в соцсетях запустил челлендж Советам матерей в других регионах Казахстана. Уже идут активные отклики».

Председатель республиканского общественного объединения этнокультурного центра дунган Сара Даузова отметила значимость этого сравнительно недавно учрежденного в Казахстане праздника и напомнила, что по традиции ежегодно в родильных домах Жамбылской области в День домбры дарят новорожденному ребенку этот национальный инструмент.

Представитель польского этнокультурного центра Аракси Плетнева сказала, что праздник домбры – это повод задуматься о значении музыкального инструмента в жизни народа.

«Домбра с древних времен сопровождала казахов и в радости, и в горе, с ней обращались как со святыней. Домбра – это целый мир для казаха. Наш Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал домбру национальным брендом и отметил, что это священный инструмент, о котором с древности слагают легенды, передают из поколения в поколение, считая народным талисманом, запечатлевшим летопись веков», – сказала Аракси Плетнева.

Как сообщалось ранее, семиметровую точную копию популярного народного инструмента установили в Таразе возле студенческого общежития Международного Таразского инновационного института имени Ш. Муртазы.