Стихи Абая прозвучали на разных языках в столичном Доме дружбы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном Доме дружбы прошел круглый стол «Абай и полиязычие», посвященный Международному дню родного языка, организованный Ассамблеей народа Казахстана города Нур-Султан и городским общественным объединением белорусского культурного центра «Радима», передает МИА «Казинформ».
Об этом сообщает пресс-служба КГУ «Қоғамдық келісім» при акимате города Нур-Султан.
В заседании приняли участие консул Посольства Республики Беларусь в Казахстане Игорь Иванов, представители Казахстанско-Белорусского научно-технического центра сотрудничества и Центра культуры им. А. Кунанбаева Поморской академии, председатели столичных этнокультурных объединений, студенты ведущих казахстанских и зарубежных вузов.
«Сегодня имя Абая известно во всем мире. Это человек, который желает, чтобы все человечество в достаточной степени училось. Не осваивая науку, не будет никакого труда. Поэтому все мы должны придавать этому большое значение», - сказал консул Посольства Республики Беларусь в РК Игорь Иванов.
Председатели этнокультурных объединений столицы и другие участники рассказали о важности государственного языка и наследия Абая. В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления единства казахстанцев.
В завершение произведения Абая читались на армянском, кыргызском и других языках. В этот вечер произведение Абая «Көзімнің қарасы» впервые прозвучало на польском языке.
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