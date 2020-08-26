Стихи Абая находят дорогу к сердцу каждого человека – Шерзод Пулатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Никакой перевод не может полностью передать мысли Абая. Такое мнение высказал член Ассамблеи народа Казахстана, председатель узбекского этнокультурного центра в Нур-Султане Шерзод Пулатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На официальной странице Ассамблеи народа Казахстана в Facebook состоялась онлайн-презентация книги «Слово, объявшее мир».

«Отмечая 175-летие великого Абая, мы выражаем свое уважение за вклад, внесенный его трудами не только в казахскую литературу, но и в мировую литературу. Стихи Абая находят дорогу к сердцу каждого человека. Читая творения великого мыслителя, мы лучше начинаем пониматься себя. Абай посвятил свою жизнь поискам справедливости и добра. «Люби все человечество, как братьев». Эти слова имеют глубокий смысл, они придают особую силу. Я в своей жизни придерживаюсь этого принципа», – сказал Ш. Пулатов.

По его словам, Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Абай и Казахстан в XXI веке» представил казахскому народу свое восприятие трудов Абая, разъяснив, что казахский народ должен понять себя и представить в мировой культуре свои национальные ценности.

«Никакой перевод не может полностью передать, что хотел сказать мыслитель. Книга, которую мы сегодня представляем очень содержательная и заслуживает высокой оценки. Благодарю всех, кто участвовал в издании книги», – отметил Ш. Пулатов.

Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». 21 января в Нур-Султане состоялось празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 августа объявлено Днем Абая и внесено в календарь праздничных дней.



