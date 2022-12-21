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Стереотипное изображение женщины превалирует в казахстанских фильмах – Аида Балаева

21 Декабря 2022, 16:16
Стереотипное изображение женщины превалирует в казахстанских фильмах – Аида Балаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане мало фильмов, в которых описывается образ образованной и успешной женщины. Об этом заявила заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева, выступая на сессии первого Центрально-Азиатского медиафорума в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотелось бы затронуть вопрос подачи образа женщины в медиа, и, в частности, в кино. На мой взгляд, это также немаловажный инструмент влияния на улучшение ситуации в области гендерного равенства - как в стране, так и в регионе», - сказала Аида Балаева.

Спикер отметила, что в последнее время в Казахстане и в ряде стран Центральной Азии высказываются замечания о том, что в современных фильмах нет ярких женских ролей, способных олицетворять модель успешной женщины.

«В Казахстане проводился анализ кинофильмов за последние 10 лет на предмет изучения гендерных стереотипов. Результаты показали, что превалирует стереотипное изображение женщины и гендерных ролей. В отечественных фильмах часто встречаются такие образы, как мать, образ страдающей женщины с внутренней болью, женщины-Амазонки, женщины-подруги, возлюбленной главного героя, невесты, второй жены и крайне мало картин, в которых описывается образ образованной и успешной женщины. Думаю, нам всем пора подумать над этим. Уверена, что моделей, с которых можно брать образ, у наших народов на сегодня много», - подчеркнула Аида Балаева.


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