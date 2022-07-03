Степной пожар разгорелся в трех районах Павлодарской области
1 июля в 15:40 поступило сообщение о загорании в степи вблизи села Безводное. Огонь перешел границы Щербактинского и района Аккулы.
Пожарные установили, что на трех разрозненных очагах горела сухая трава. На территории Павлодарского района площадь возгорания составила 30 га, на участке в районе Аккулы – 20 га и в Щербактинском районе - 20 га.
«Огонь также охватил свежескошенное сено в трех телегах весом примерно шесть тонн. Пожар локализовали в 21:10 и ликвидировали в 21:58», - сообщили в пресс-службе областного ДЧС.
На место ЧП выезжали семь единиц техники и 41 сотрудник службы пожаротушения, Кроме того, в ликвидации огня участвовали местные исполнительные органы, сельские добровольные пожарные формирования, лесники.
Фото: pavlodarnews.kz