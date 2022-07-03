Степной пожар разгорелся в трех районах Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Степной пожар охватил Щербактинский, Павлодарский и район Аккулы. Общая площадь возгорания составила 70 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

1 июля в 15:40 поступило сообщение о загорании в степи вблизи села Безводное. Огонь перешел границы Щербактинского и района Аккулы.

Пожарные установили, что на трех разрозненных очагах горела сухая трава. На территории Павлодарского района площадь возгорания составила 30 га, на участке в районе Аккулы – 20 га и в Щербактинском районе - 20 га.

«Огонь также охватил свежескошенное сено в трех телегах весом примерно шесть тонн. Пожар локализовали в 21:10 и ликвидировали в 21:58», - сообщили в пресс-службе областного ДЧС.

На место ЧП выезжали семь единиц техники и 41 сотрудник службы пожаротушения, Кроме того, в ликвидации огня участвовали местные исполнительные органы, сельские добровольные пожарные формирования, лесники.

Фото: pavlodarnews.kz











