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    21:50, 02 Июль 2022 | GMT +6

    Степной пожар разгорелся в трех районах Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Степной пожар охватил Щербактинский, Павлодарский и район Аккулы. Общая площадь возгорания составила 70 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    1 июля в 15:40 поступило сообщение о загорании в степи вблизи села Безводное. Огонь перешел границы Щербактинского и района Аккулы.

    Пожарные установили, что на трех разрозненных очагах горела сухая трава. На территории Павлодарского района площадь возгорания составила 30 га, на участке в районе Аккулы – 20 га и в Щербактинском районе - 20 га.

    «Огонь также охватил свежескошенное сено в трех телегах весом примерно шесть тонн. Пожар локализовали в 21:10 и ликвидировали в 21:58», - сообщили в пресс-службе областного ДЧС.

    На место ЧП выезжали семь единиц техники и 41 сотрудник службы пожаротушения, Кроме того, в ликвидации огня участвовали местные исполнительные органы, сельские добровольные пожарные формирования, лесники.


    Фото: pavlodarnews.kz




    Теги:
    Пожар Павлодарская область Происшествия Происшествия, ЧС
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