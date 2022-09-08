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    01:12, 08 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Степной пожар разгорелся в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Степной пожар тушат в Баянаульском районе. В борьбе с огнем заняты 30 добровольцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

    По данным ДЧС региона, сообщение о возгорании поступило в 13:35. В Сатпаевском сельском округе на участке Шоктау (110 км) горит сухая трава.

    Тушением занимается пожарный пост села Сатпаева и 30 человек добровольного пожарного формирования.

    Сухая трава горела и в Жанажольском сельском округе вблизи села Жанажол на участках Тас Булак, Буркутты, Кажигельды.



    Общая площадь возгорания, сообщение о котором поступило в 12:14, составила 40 гектаров. В тушении степного пожара участвуют 4 сотрудника и 1 единица техники ДЧС Павлодарской области, 40 человек добровольного пожарного формирования села Жанажол. В 17:20 пожар ликвидировали.

    Ранее сообщалось, что на территории Карагандинской области на контроле все еще находятся несколько природных пожаров. В Карагандинской области из-за жаркой погоды с сильным ветром сохраняется высокая пожароопасность.


    Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области


    Теги:
    Регионы Казахстана Пожар Павлодарская область Видео ДЧС МЧС Происшествия Павлодар Происшествия, ЧС
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