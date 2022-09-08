Степной пожар разгорелся в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Степной пожар тушат в Баянаульском районе. В борьбе с огнем заняты 30 добровольцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

По данным ДЧС региона, сообщение о возгорании поступило в 13:35. В Сатпаевском сельском округе на участке Шоктау (110 км) горит сухая трава.

Тушением занимается пожарный пост села Сатпаева и 30 человек добровольного пожарного формирования.

Сухая трава горела и в Жанажольском сельском округе вблизи села Жанажол на участках Тас Булак, Буркутты, Кажигельды.









Общая площадь возгорания, сообщение о котором поступило в 12:14, составила 40 гектаров. В тушении степного пожара участвуют 4 сотрудника и 1 единица техники ДЧС Павлодарской области, 40 человек добровольного пожарного формирования села Жанажол. В 17:20 пожар ликвидировали.

Ранее сообщалось, что на территории Карагандинской области на контроле все еще находятся несколько природных пожаров. В Карагандинской области из-за жаркой погоды с сильным ветром сохраняется высокая пожароопасность.





Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области