Степной пожар полыхал всю ночь в Туркестанской области
24 Июля 2018 17:03 242
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ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Степной пожар потушен в Байдибекском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Туркестанской области.
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23 июля в 18:56 на пульт управления оперативных дежурных поступило сообщение о возгорании сухой травы в в сельском округе Борылсай Байдибекского района в 2 направлениях. Охват огнем составил: в южном направлении - 40 га, восточном направлении - 45 га. Общая площадь - 85 га. Из-за сильного ветра и жаркой погоды огонь в считанные минуты распространился по пересеченной местности.
Пожар в южном направлении локализован в 23:40 и ликвидирован в 00:00, а в восточном направлении локализован в 00:03 и ликвидирован в 05:00.Жертв и пострадавших нет.
Ключевые слова: Туркестанская область, Происшествия,
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