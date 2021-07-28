Степной пожар ликвидирован в Улытауском районе Карагандинской области

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – В Улытауском районе Карагандинской области спасатели ликвидировали крупный степной пожар. Возгорание сухой травы произошло 25 июля. За двое суток пожарным удалось обуздать огонь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В тушении пожара были задействованы подразделения департамента по ЧС, лесного хозяйства, местные исполнительные органы, отдел полиции, добровольные противопожарные формирования и местные жители.

«В Карагандинской области днём 29 июля местами будет гроза, а местами сохраняется высокая пожарная опасность. Просим жителей и гостей области в пожароопасный период в лесах и степях соблюдать особую осторожность при обращении с огнём», – обратился к карагандинцам ДЧС области.

Напомним, в Улытауском районе Карагандинской области огнеборцы тушили природный пожар на предварительной площади 4 тысячи гектаров. В тушении пожара всего задействовано 229 человек и 66 единиц техники ДЧС Карагандинской области, местных исполнительных органов, добровольные противопожарные формирования, лесного хозяйства и местные жители.