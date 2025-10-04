Степь Сарыарки приоткрыла еще одну тайну археологам

Экспедицию провели специалисты ТОО «Археологические исследования» при поддержке Центра по сохранению историко-культурного наследия Карагандинской области.

На первый взгляд курган выглядел как обычный пригорок, но археологи обнаружили под ним сложную инженерную систему: массивный каменный ящик, перекрытый плитами, внешнюю оболочку из камня и глины, а также мощные кольца по периметру.

Фото: ТОО «Археологические исследования»

Специалисты считают, что подобные сооружения в древние времена строились для людей высокого статуса.

- Для нашего региона сооружение уникальное. Особый интерес вызвал фрагмент черепа с отверстием во лбу - редкость для Центрального Казахстана. Это может быть элемент ритуала или признак особого положения погребённого, - рассказал сотрудник ТОО «Археологические исследования» Анвар Каримов.

Фото: ТОО «Археологические исследования»

Среди находок сезона - человеческие кости, останки животных, бронзовый и роговой наконечники стрел, керамика с орнаментом.

Фото: ТОО «Археологические исследования»

Кроме того, в западной части кургана обнаружили 11 более поздних захоронений. Это подтверждает сакральность этого места.

Экспедиция ещё раз доказала: степь Сарыарки хранит немало тайн. Новые открытия помогают глубже понять культуру и традиции древних кочевников.

