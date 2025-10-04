РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    00:01, 04 Октябрь 2025 | GMT +5

    Степь Сарыарки приоткрыла еще одну тайну археологам

    В Шетском районе Карагандинской области завершились раскопки кургана Байкаска-2 в Талдинском историко-археологическом парке, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    археологи
    Фото: ТОО «Археологические исследования»

    Экспедицию провели специалисты ТОО «Археологические исследования» при поддержке Центра по сохранению историко-культурного наследия Карагандинской области.

    На первый взгляд курган выглядел как обычный пригорок, но археологи обнаружили под ним сложную инженерную систему: массивный каменный ящик, перекрытый плитами, внешнюю оболочку из камня и глины, а также мощные кольца по периметру.

    археологи
    Фото: ТОО «Археологические исследования»

    Специалисты считают, что подобные сооружения в древние времена строились для людей высокого статуса.

    - Для нашего региона сооружение уникальное. Особый интерес вызвал фрагмент черепа с отверстием во лбу - редкость для Центрального Казахстана. Это может быть элемент ритуала или признак особого положения погребённого, - рассказал сотрудник ТОО «Археологические исследования» Анвар Каримов.

    археологи
    Фото: ТОО «Археологические исследования»

    Среди находок сезона - человеческие кости, останки животных, бронзовый и роговой наконечники стрел, керамика с орнаментом.

    археологи
    Фото: ТОО «Археологические исследования»

    Кроме того, в западной части кургана обнаружили 11 более поздних захоронений. Это подтверждает сакральность этого места.

    Экспедиция ещё раз доказала: степь Сарыарки хранит немало тайн. Новые открытия помогают глубже понять культуру и традиции древних кочевников.

    Ранее агентство Kazinform собрало самые значимые памятники страны, раскрывающие богатую историю, культуру и архитектуру Казахстана. 

    Опубликована древнейшая рукопись казахского эпоса «Едыге би».

    Теги:
    Наука Археология Акимат Карагандинская область История Казахстана
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
