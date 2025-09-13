Степь хранит память: мемориальный комплекс Кейкі батыра

Кейкі батыр — народный герой, один из предводителей национально-освободительного восстания 1916 года, прославившийся в роли бесстрашного воина и защитника своего народа.

Как рассказал член научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана, кандидат исторических наук Костанайского регионального университета им. Ахмета Байтурсынулы Айбек Шалгимбеков, Кейкі батыр (Нурмаганбет Кокембайулы) родился в 1871 году в Тургайском уезде, на территории нынешней Костанайской области. Весной 1923 года он был убит вместе с супругой и младшим братом. Тела убитых так и не были найдены. Его голову в целях устрашения вывесили на площади Тургая, позже отправили в Оренбург, а затем в Санкт-Петербург, где она хранилась в Кунсткамере под пометкой «череп знаменитого киргизского бандита».

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

— Мне посчастливилось участвовать в научной экспедиции 2015 года, приуроченной к 550-летию Казахского ханства. Тогда мы объезжали сакральные места Костанайской области. Местные краеведы показывали нам аул, где родился Кейкі батыр, места, где он укрывался и где, по преданию, были тайно захоронены его останки без головы. Для нас, исследователей, было важно подтвердить эти сведения и сохранить память. Возвращение останков на родину стало исполнением давней мечты многих поколений, — пояснил кандидат исторических наук.

Многие годы казахстанские ученые, писатели и общественные деятели добивались возвращения останков батыра. В 2016 году благодаря межправительственным договоренностям череп был доставлен в Казахстан и передан для антропологической экспертизы в Венгрию. Специалисты подтвердили подлинность находки, восстановили облик Кейки батыра, установили обстоятельства его гибели — на костях сохранились следы семи тяжелых ударов тупым предметом.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Позже в 2017 году череп был захоронен в мемориальном комплексе, расположенном в степи на трассе Торгай–Аркалык. Мавзолей Кейкі батыра возведён из светлого кирпича в традиционном стиле, его купол венчает полумесяц. Внешне сооружение выделяется геометричностью форм и строгой симметрией, символизирующей силу и непоколебимость.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Внутри мавзолея установлены надгробные плиты из красного гранита с национальным орнаментом, а также памятная стела с барельефом. Комплекс окружён оградой, стилизованной под остроконечные копья.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Мавзолей стал не только местом поклонения потомков и земляков Кейкі батыра, но и значимой точкой сакральной карты Казахстана, куда приезжают исследователи, туристы и паломники.

Ранее Kazinform рассказывал про одну из главных железных дорог Туркестанско-Сибирской магистрали — ключевой транспортной артерии страны в XX веке.