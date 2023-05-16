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Стенды с казахстанской продукцией появятся в супермаркетах Китая

Редактор:  
Гульмира Байзакова
16 Мая 2023, 13:24
Стенды с казахстанской продукцией появятся в супермаркетах Китая Фото: facebook.com/KazakhExport

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Национальная экспортная страховая компания «KazakhExport» и международная логистическая компания «Ухань Ханьоу» (Wuhan Asia Europe Logistics Co.) подписали меморандум о сотрудничестве в ходе торгово-экономической миссии Казахстана, прошедшей в г. Сиань (КНР). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Стороны договорились совместно организовывать мероприятия по продвижению казахстанской продукции на рынок Китая.

«Стратегический документ направлен на повышение эффективности совместной работы между компаниями Казахстана и Китая, развитие тесных коммерческих отношений и увеличение объема несырьевого экспорта готовой казахстанской продукции в Китай», - сказал региональный директор KazakhExport в КНР Сергей Салманов.

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Согласно меморандуму «Ухань Ханьоу» будет импортировать казахстанскую продукцию и реализовывать ее в торговых сетях провинции Хубэй и Китая, через тематические отделы, с установкой специализированных стендов в казахском национальном стиле. Кроме того, компания обеспечит поддержку в продвижении казахстанских товаров и возможностей KazakhExport на территории страны.

KazakhExport окажет содействие в установлении контактов с отечественными производителями и поиске интересующей импортеров продукции. Также национальная компания обеспечит необходимое страхование и финансирование для казахстанских экспортеров.

В завершение подписания стороны выразили уверенность, что казахстанские товары будут пользоваться высоким спросом среди местных потребителей. Достигнута договорённость по поставке в КНР масложировой продукции, продуктов питания, макаронных, кондитерских изделий, напитков и других товаров.

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Сумма экспортных контрактов, реализованных при страховой поддержке KazakhExport, с начала 2023 года составила 53 млрд тенге, заключено 17 контрактов с 11 импортерами по поставке в Китай муки и ядра подсолнечника.

Всего с 2019 года объем поддержки KazakhExport отечественных производителей, экспортирующих в Китай, составил свыше 478 млн тенге. Казахстанские экспортёры поставляют на местный рынок масложировую продукцию, муку, соки, напитки, мясо крупного рогатого скота и многое другое.

«Ухань Ханьоу» является государственной железнодорожной грузовой платформой КНР для международных маршрутных поездов Han Xin Ou. Компания имеет современные универмаги, торговые центры, супермаркеты в десятках городов провинции Хубэй, располагает собственной транспортной логистикой на маршруте импорта в Китай и широкой дистрибьютерской сетью. Компания субсидируется правительством Уханя и является участником политики «Один пояс – один путь».

Напомним, что в 2019 году в рамках сотрудничества KazakhExport и Wuhan Asia Europe Logistics Co в г. Ухань был открыт первый тематический отдел, оформленный в казахском национальном стиле. Однако сотрудничество было приостановлено в связи с пандемией.


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