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Стендапера арестовали на 10 суток после видео в Сети в Алматы

24 Ноября 2022, 21:57
Стендапера арестовали на 10 суток после видео в Сети в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Стендапера, оскорбившего одну из зрительниц во время своего выступления, арестовали на 10 суток в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматы сообщили, что управлением полиции Медеуского района гражданин Т., 2000 года рождения, привлечен к административной ответственности по статье 434 КРКобАП (Мелкое хулиганство).

«Решением специализированного межрайонного административного суда по городу он признан виновным и подвергнут административному аресту сроком на 10 суток», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Ранее в сети бурно обсуждалось видео, на котором стендапер нецензурно выражался в адрес одной из зрительниц.

Cтендапер принес свои извинения.


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