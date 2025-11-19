Стена трещит: дом для пострадавших от паводка в Петропавловске рушится

В видеозаписи, распространившейся в социальных сетях, мужчина рассказал, что трещины на стене появились в апреле этого года. По его словам, разрушенная стена внушает опасения — она может обрушиться в любой момент.

— С мая я связываюсь с подрядчиком, который занимался строительством. Они лишь дают пустые обещания: «Придем, сделаем». А в следующем году у дома заканчивается гарантийный срок. Никто так и не пришел, никто не поинтересовался нашей ситуацией, — говорит Максим Черников.

Кадр из видео

Напомним, что в 2024 году в микрорайоне «Бірлік» в кратчайшие сроки были построены и введены в эксплуатацию 700 жилых домов для семей, пострадавших от масштабного паводка.

Как сообщили в городском акимате Петропавловска, на все эти дома установлена двухлетняя гарантия. В течение этого периода подрядчики обязаны бесплатно устранять любые выявленные дефекты.

Сегодня аким Петропавловска Серик Мухамедиев лично посетил микрорайон и осмотрел дом Максима Черникова.

— Любое жилье требует ухода. Однако мы видим, что есть и вопросы к качеству работы строителей. Некоторые компании регулярно контролируют состояние возведенных ими домов. В этот же дом переселили жителей из Кызылжарского района после наводнения и до настоящего времени жалоб не поступало. Мы посмотрели — дом можно отремонтировать и восстановить, — отметил Серик Мухамедиев.

По словам акима, ремонтные работы начнутся в ближайшие дни.

— В начале октября мы проводили выездной прием граждан в этом микрорайоне, однако тогда на встречу пришли всего два человека. У микрорайона «Бірлік» есть общий чат, и мы также в нем присутствуем, — добавил Мухамедиев.

