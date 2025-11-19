РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:35, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Стена трещит: дом для пострадавших от паводка в Петропавловске рушится

    В Петропавловске житель микрорайона «Бірлік» Максим Черников заявил о серьезных дефектах в предоставленном ему после весеннего наводнения жилье и показал, в каком состоянии находится его новый дом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ж
    Кадр из видео

    В видеозаписи, распространившейся в социальных сетях, мужчина рассказал, что трещины на стене появились в апреле этого года. По его словам, разрушенная стена внушает опасения — она может обрушиться в любой момент.

    — С мая я связываюсь с подрядчиком, который занимался строительством. Они лишь дают пустые обещания: «Придем, сделаем». А в следующем году у дома заканчивается гарантийный срок. Никто так и не пришел, никто не поинтересовался нашей ситуацией, — говорит Максим Черников.

    р
    Кадр из видео

    Напомним, что в 2024 году в микрорайоне «Бірлік» в кратчайшие сроки были построены и введены в эксплуатацию 700 жилых домов для семей, пострадавших от масштабного паводка.

    Как сообщили в городском акимате Петропавловска, на все эти дома установлена двухлетняя гарантия. В течение этого периода подрядчики обязаны бесплатно устранять любые выявленные дефекты.

    Сегодня аким Петропавловска Серик Мухамедиев лично посетил микрорайон и осмотрел дом Максима Черникова.

    — Любое жилье требует ухода. Однако мы видим, что есть и вопросы к качеству работы строителей. Некоторые компании регулярно контролируют состояние возведенных ими домов. В этот же дом переселили жителей из Кызылжарского района после наводнения и до настоящего времени жалоб не поступало. Мы посмотрели — дом можно отремонтировать и восстановить, — отметил Серик Мухамедиев.

    По словам акима, ремонтные работы начнутся в ближайшие дни.

    — В начале октября мы проводили выездной прием граждан в этом микрорайоне, однако тогда на встречу пришли всего два человека. У микрорайона «Бірлік» есть общий чат, и мы также в нем присутствуем, — добавил Мухамедиев.

    Ранее сообщалось, что в СКО выявили хищение средств по программе переселения.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск СКО Акимат Жилье Переселение Паводки
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают