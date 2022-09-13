Стажировку в Facebook прошел карагандинец в Лондоне

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Выпускник карагандинской Назарбаев Интеллектуальной школы 2020 года Темирлан Нурлигенов прошел стажировку в лондонском офисе компании Facebook (Meta), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В течение 3 месяцев Темирлан знакомился с «внутренней кухней» компании и набирался опыта в сфере IT в столице Великобритании.

«Во время стажировки я занимался разработкой внутреннего инструмента, направленного на облегчение работы команды. Помимо того, что этот опыт позволил мне почувствовать себя членом большой компании, он помог мне укрепить уверенность дальше развиваться в этом направлении», – сообщил Темирлан.

Темирлан - студент 3 курса Казахстанско-Британского технического университета. Параллельно с учебой трудится разработчиком. Цель Темирлана – окончить университет и работать в крупной IT-компании.

Школьникам, которые интересуются компьютерными науками, Темирлан советует уже сейчас начать развивать необходимые навыки.

«Знание основ языков программирования, таких как C++, Java, Python, будет огромным плюсом. Для того, чтобы попасть на стажировку и быть конкурентоспособным, необходимо изучать алгоритмы и структуры данных. Полезными ресурсами будут Leetcode и codeforces. Мой совет всем школьникам – определить интересующую сферу и уделить особое внимание профильным предметам, изучить рынок профессий и делать свой выбор», – сказал он.