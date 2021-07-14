Стажировка за рубежом для 500 ученых: что сделано в рамках Послания Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в сети Facebook написал о том, что сделано в рамках поручения Главы государства по прохождению 500 казахстанских ученых стажировки за рубежом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поручаю Правительству обеспечить стажировку в ведущих научных центрах мира 500 ученых ежегодно, а также предоставлять 1000 грантов для молодых ученых на исследования по проекту «Жас ғалым», - поручил Глава государства в своем послании от 1 сентября 2020 года.

Что сделано на сегодня?

Определены механизмы финансирования выделения 500 грантов ученым для прохождения стажировки в ведущих научных центрах мира, а также 1000 грантов для молодых ученых по проекту «Жас ғалым».

Также одобрена бюджетная заявка на сумму в 1,35 млрд тенге для финансирования 500 грантов ученым для прохождения стажировки.

«Проработаны правила прохождения стажировок, выработаны критерии отбора претендентов на стажировку. Сформирован банк данных 1000 молодых ученых, желающих пройти стажировку. Одобрено 3 млрд тенге на финансирование конкурса в рамках проекта «Жас ғалым»», - говорится в информации.

Напомним, в целях трансферта передовых научных технологий Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» поручил обеспечить ежегодную стажировку 500 ученых в ведущих исследовательских центрах мира.