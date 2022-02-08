Ставки по утильсбору будут уменьшены – Алихан Смаилов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ставки по утильсбору будут уменьшены. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Продолжится реализация мер, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ, совершенствование систем управления отходами и водными ресурсами, восстановление озер.
Пересматриваются ставки утилизационного сбора с автотранспорта и сельхозтехники в сторону существенного их уменьшения», - сказал Алихан Смаилов.
Глава Камина добавил, что также будут реализованы мероприятия по снижению объема сброса сточных вод, сокращению потребления пресной воды для технологических нужд, уменьшению количества стихийных свалок.
В рамках модернизации государственного управления для исключения дублирования информационных систем госорганов и их полной интеграции будет обеспечен переход на единую IT платформу и проведен реинжиниринг процессов и процедур в госорганах.
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