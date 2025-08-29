РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:16, 28 Август 2025 | GMT +5

    Ставки по депозитам казахстанцев обновили рекорд с начала века

    В июле средневзвешенная ставка вознаграждения банков второго уровня (БВУ) по привлеченным депозитам физлиц в тенге выросла до 14,3% с июньских 14,2%, передает агентство Kazinform. 

    Ставки по вкладам казахстанцев обновили рекорд с начала века
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Как отмечает Первое кредитное бюро, актуальный уровень оказался самым высоким в XХI веке, хотя и остается по-прежнему ниже максимума в доступной статистике в 16,7% (фиксировался в декабре 1996-го). 

    Ставки по вкладам казахстанцев обновили рекорд с начала века
    Инфографика: Data Hub

     

    Самыми привлекательными в июле были вклады от 1 до 3 месяцев – средний уровень 16,3%, держится на этой отметке уже третий месяц. Вырос показатель в сегменте от 3 месяцев до 1 года – с 14,1 до 14,2%.

    Средневзвешенные ставки по депозитам юрлиц при этом не меняются с апреля – 15,4%.

    Ставки по вкладам казахстанцев обновили рекорд с начала века
    Инфографика: Data Hub

     

    Что касается кредитов в нацвалюте, то: 

    • для физлиц и ИП средневзвешенный уровень – 21,9% после 20,5% в июне. (Колебания в этом сегменте, которые видны на графике, объясняются в т.ч. чувствительностью показателя к изменению доли беспроцентной рассрочки в тот или иной месяц).
    • у юрлиц уровень по сравнению с июнем не изменился – 19,1%.

    Ранее и. о. директора департамента финансовой стабильности и исследований Национального банка РК Динара Тазетдинова сообщила, что активность бизнеса и населения на кредитном рынке остается стабильной. 

    Махаббат Сыздыкова
