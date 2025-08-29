Ставки по депозитам казахстанцев обновили рекорд с начала века

Как отмечает Первое кредитное бюро, актуальный уровень оказался самым высоким в XХI веке, хотя и остается по-прежнему ниже максимума в доступной статистике в 16,7% (фиксировался в декабре 1996-го).

Инфографика: Data Hub

Самыми привлекательными в июле были вклады от 1 до 3 месяцев – средний уровень 16,3%, держится на этой отметке уже третий месяц. Вырос показатель в сегменте от 3 месяцев до 1 года – с 14,1 до 14,2%.

Средневзвешенные ставки по депозитам юрлиц при этом не меняются с апреля – 15,4%.

Инфографика: Data Hub

Что касается кредитов в нацвалюте, то:

для физлиц и ИП средневзвешенный уровень – 21,9% после 20,5% в июне. (Колебания в этом сегменте, которые видны на графике, объясняются в т.ч. чувствительностью показателя к изменению доли беспроцентной рассрочки в тот или иной месяц).

Ранее и. о. директора департамента финансовой стабильности и исследований Национального банка РК Динара Тазетдинова сообщила, что активность бизнеса и населения на кредитном рынке остается стабильной.