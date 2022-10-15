15 Октября 2022, 18:00

Ставка на молодежь – глава Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Астрофизический институт им. В. Г. Фесенкова (АФИФ), являющийся ведущей научной организацией по фундаментальным исследованиям в области астрономии и астрофизики в Казахстане, повысил свой статус. До недавнего времени АФИФ был дочерней организацией Национального центра космических исследований и технологий (НЦКИТ), сегодня институт подчинен Аэрокосмическому комитету МЦРИАП РК. Что дают эти изменения казахстанской науке, каковы достижения и планы Астрофизического института, в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор АФИФ Чингис Омаров.

- Чингис Тукенович, расскажите о задачах Астрофизического института?

- Наш институт один из старейших в Казахстане. Основан в 1941 году Василием Григорьевичем Фесенковым и с 1989 года носит его имя. Научная деятельность в АФИФ включает астрономические наблюдения, теоретические исследования и компьютерные моделирования на суперкомпьютерах. Астрономические наблюдения мы проводим на базе трех уникальных обсерваторий, расположенных в горах вокруг Алматы. Первая находится в черте города, на Каменском плато, рядом с самим институтом. Тянь-Шаньская астрономическая обсерватория (ТШАО) расположена в горах, выше Большого Алматинского озера, на высоте 2735 метров над уровнем моря. И третья обсерватория - Ассы-Тургеньская находится на высокогорном плато Ассы в 75 километрах к востоку от Алматы.

Занимаемся исследованиями процессов в атмосферах планет-гигантов, мониторингом искусственных спутников Земли, наблюдением за астероидами, кометами, спектрофотометрией активных галактик, изучением образования и динамической эволюции структур во Вселенной, а также природы темной материи и темной энергии. Наши ученые ежегодно публикуют десятки статей в лучших международных журналах, например Nature, Astrophysical Journal. В частности, в этом году провели большую работу с 18 странами по наблюдению и отработке версий приближения и столкновения астероида Апофис с Землей (под эгидой НАСА).

- С чем связано решение повысить статус Астрофизического института?

- АФИФ плотно сотрудничает с другими научными организациями, как в пределах Казахстана, так и с институтами из России, Германии, Италии, Китая, США и других стран. С 2012 года АФИФ является членом Международного астрономического союза. Он также входит в региональное подразделение по развитию астрономии в Юго-Западной и Центральной Азии (SWCA ROAD).

В настоящее время институтом создается система космической осведомленности для мониторинга и обеспечения безопасности казахстанских космических аппаратов серии KazSat и KazEOSat и других объектов космического пространства. Несколько лет назад наш институт установил телескоп Назарбаев университета и Беркли лаборатории (США), в этом году телескоп Пулковской обсерватории, то есть мы включаемся в международную сеть, получая статус международного астрономического центра. И наша Ассы-Тургеньская обсерватория становится международным астрономическим хабом по изучению ближнего и дальнего космоса.

Сейчас в целом в казахстанской науке происходят большие изменения. Как известно, научные исследования, в том числе и наши, финансировались по остаточному признаку. В новом статусе международного центра мы сможем больше развиваться, зарабатывать и главное, приносить пользу государству.

- На базе чего будет формироваться международный астрономический центр Казахстана?

- Нам предстоит масштабная реорганизация. Два «метровых» телескопа с Тянь-Шаньской обсерватории будут перенесены в Ассы-Тургеньскую обсерваторию, которая имеет отличный астроклимат: это удачное расположение на высокогорье, удаленность от освещенности городов, отсутствие большой турбулентности атмосферы - разреженный̆ горный воздух. Кстати говоря, таким идеальным параметрам соответствует всего три обсерватории во всем Северном полушарии, и наша Ассы-Тургеньская обсерватория одна из них.

Для чего все это нужно? Хотим аккумулировать свои технические возможности, человеческие ресурсы и знания. Кроме того, благодаря лучшему астроклимату, повысим качество исследований, мы сможем собрать все наши умы астрофизиков под одной крышей. К тому же институт сэкономит ресурсы на содержании объектов. При этом Тянь-Шаньская обсерватория не закроется, на ее базе планируется развивать научно-образовательный центр и центр астротуризма. Школьники и студенты могут посещать обсерваторию и наблюдать за ее работой, слушать научно-популярные лекции. В обсерватории остается оборудование, которое как раз подходит для научно-популярных целей. То есть, открыть доступ для популяризации астрономии и привлечения иностранных туристов. А это значит развитие новых проектов.

- Насколько я знаю, доступ для широкого круга посетителей есть на обсерватории, которая находится на Каменском плато?

- Да, Алматы – это единственный город не только в Казахстане, но и в Центрально-Азиатском регионе, где можно развивать и экотуризм, и астротуризм. Как раз посещения обсерватории на Каменском плато мы можем назвать первыми ростками астротуризма в нашей стране. А ведь у этой сферы большие возможности. Теперь, после переноса больших телескопов с Тянь-Шанской обсерватории, доступ на вторую нашу обсерваторию будет открыт. У этой обсерватории есть и возможности, и огромный потенциал для наблюдений за ночным небом.

Я уже отмечал публично, что территория, на которой расположена обсерватория, находится на балансе акимата Алматы. И это хороший шанс для развития туризма, и в частности, астротуризма в нашей южной столице. Этот вопрос мы сейчас прорабатываем вместе с «Казахтуризмом».

Тянь-Шаньская обсерватория имеет большую территорию, на которой можно сделать уникальную кемпинговую зону, отвечающую лучшим стандартам. Главная инфраструктура для гор - хорошая дорога туда уже давно проложена.

Наш Астрофизический институт раньше занимался изучением Солнца с помощью наземных инструментов. Сейчас этим занимаются космические спутники, передавая информацию на Землю. Но с точки зрения развития астротуризма возможность наблюдения за Солнцем, на котором постоянно проходят различные физические процессы, может стать одной из наиболее популярных опций.

- Что дадут эти изменения сотрудникам института?

- Сегодня средний возраст научных сотрудников института 30-35 лет. Молодежь умная, любознательная, креативная. Все перечисленные мною изменения будут содействовать притоку молодых людей в науку, в частности в астрономию и астрофизику.

Предстоит очень много работы, которая требует новых подходов с использованием современных технологий, и здесь мы ставку делаем именно на молодежь. Поэтому, мы сейчас ставим вопрос так: что могут дать молодые ученые - астрофизики стране? Своей успешной работой, новыми идеями и их реализацией мы можем сделать так, чтобы доступ к звездам стал ближе для каждого, кому интересно, как утроена наша Вселенная.